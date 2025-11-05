Delitto di Garlasco, De Rensis provoca l'ex procuratore Venditti sui "21 secondi per escludere Andrea Sempio"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non nasconde l’intenzione di voler utilizzare una certa ironia Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, in merito ai nuovi sviluppi sulle indagini a carico di Mario Venditti. Durante un intervento televisivo il legale ha ricordato che “chi ha svolto le indagini aveva capito in 21 secondi che Sempio non c’entrava nulla”, e in effetti è stato lo stesso Venditti ad affermare: “In 21 secondi capii che Sempio era innocente”. Una realtà che sembrerebbe cozzare con le ultime rivelazioni sull’ex procuratore: è emerso, infatti, che in un documento del 2017 l’attuale indagato per corruzione scrisse a proposito di “richieste di misura coercitiva”, un dettaglio che Venditti ha subito chiarito.

La provocazione di Antonio De Rensis

In collegamento con lo studio di Ignoto X, il format condotto da Giuseppe Rinaldi su La7 dedicato agli approfondimenti sulla cronaca nera, Antonio De Rensis ha commentato le ultime novità sul caso Garlasco.

“Rispetto le istituzioni di oggi e di allora”, ha detto l’avvocato di Alberto Stasi. De Rensis ha ricordato “con un filo di ironia” che “chi ha svolto le indagini aveva capito in 21 secondi che Sempio non c’entrava nulla”.

L’avvocato, inoltre, aggiunge che “da ciò che è trapelato dai mezzi di informazione” un agente di polizia giudiziaria, sempre nel 2017, avrebbe detto che per “fare le trascrizioni di ciò che ascoltava” sarebbe stato costretto a procedere “alla velocità della luce” perché tali documenti “dovevano servire all’archiviazione per il pubblico ministero”.

Venditti, ricordiamo, risulta indagato dalla Procura di Brescia che gli ha contestato il reato di corruzione in atti giudiziari. Recentemente l’indagine ha coinvolto Giuseppe Sempio, il padre di Andrea.

Le nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco

Il 4 novembre il quotidiano La Verità e il periodico Panorama hanno riportato alla luce un documento del 23 febbraio 2017 relativo alle prime indagini a carico di Andrea Sempio.

Nel documento Mario Venditti chiedeva “l’autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica”, una richiesta dovuta alla volontà di “non compromettere il prosieguo delle indagini” e far sì che gli inquirenti portassero a termine “le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati”.

La spiegazione dell’ex procuratore

Raggiunto da queste notizie Mario Venditti, attraverso il suo avvocato Domenico Aiello, ha parlato di “scoperta dell’acqua calda”. Venditti ha quindi spiegato che quella richiesta documentava “una prassi comune a tutti gli inquirenti, tutti ma dico tutti i pm d’Italia”.

Quando è in corso un’inchiesta su un delitto grave “si ritarda il deposito delle intercettazioni”, ha precisato Venditti, e nell’istanza presentata al gip si aggiunge “una motivazione che lasci aperte tutte le porte e non pregiudichi qualsivoglia futura iniziativa”.