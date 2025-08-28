Delitto di Garlasco, De Rensis svela l'atto di appello all'assoluzione di Stasi: cosa non torna negli orari

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha svelato l’atto di appello all’assoluzione del suo assistito in relazione al caso del delitto di Garlasco. A proposito dell’orario dell’omicidio di Chiara Poggi, nella pagina 88 si legge che non è esclusa alcuna fascia oraria della mattina del 13 agosto.

La rivelazione di De Rensis sull’atto di appello all’assoluzione di Stasi

Ospite della trasmissione Zona Bianca, l’avvocato Antonio De Rensis, che assiste Alberto Stasi, ha svelato il contenuto di un passaggio dell’atto di appello all’assoluzione del suo assistito inerente l’orario in cui potrebbe essere stato commesso l’omicidio di Chiara Poggi nella mattina del 13 agosto 2007.

Il passaggio letto in trasmissione da De Rensis recita: “La scienza medico-legale può fornire solo un’indicazione solo orientativa che, nel caso di specie, non permette di escludere alcuna fascia oraria della mattina del 13 agosto, poiché tutti i diversi orari che rientrano nell’arco temporale indicato possono avere pari fondamento. Ne consegue che Alberto Stasi abbia avuto il tempo di commettere l’omicidio sia prima delle 9,35 che nell’ultima parte della mattina, dopo le 12,46″.

ANSA

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi.

L’avvocato ha sottolineato: “Quindi viene indicata tutta la mattina (come orario del possibile omicidio, ndr), ma noi abbiamo fatto un processo sull’arco temporale 9,12-9,35”.

Il commento di Ilaria Cavo di Noi Moderati

Ilaria Cavo di Noi Moderati, anche lei ospite della trasmissione Mediaset, ha commentato quanto illustrato dall’avvocato Antonio De Rensis.

Le sue parole: “Ricordo benissimo quel passaggio che l’avvocato ha portato. Era nell’appello che poi ha assolto, in primo grado, Stasi. Non stiamo parlando di una ricostruzione che non sta in piedi. In quella fase processuale non c’erano gli elementi in fila a livello probatorio e logico per arrivare alla condanna di Stasi. E infatti non ci si è arrivati. Poi, però, si arriva a un appello bis, con altri magistrati e un’altra pubblica accusa che fa un’impostazione diversa che porta a una sentenza diversa”.

Ilaria Cavo ha poi sottolineato che la sentenza di condanna di Alberto Stasi “ha retto di fronte alla Cassazione e di fronte a una serie di elementi logici”.

Le parole di Simonetta Matone della Lega

Ospite di Zona Bianca, Simonetta Matone della Lega ha dichiarato: “Preferirei un colpevole in libertà che un innocente in carcere“.

Poi ha aggiunto: “La cosa che più mi inquieta è il lasso di tempo così ridotto perché in uno spazio di tempo così piccolo per riuscire a commettere un omicidio caratterizzato da animosità e un odio particolare nei confronti della vittima, come dice l’autopsia, cancellare le proprie tracce, camminare senza sporcarsi, tornare a casa, accendere il computer e lavorare alla tesi di laurea conferendo contenuti congrui, bisogna avere una personalità veramente criminale e assolutamente mostruosa”.