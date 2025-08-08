Delitto di Garlasco, don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul Santuario della Bozzola: "Dio vi punirà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per la prima volta don Gregorio Vitali parla del delitto di Garlasco e dei presunti collegamenti con gli scandali che colpirono il Santuario della Madonna della Bozzola. È oltremodo condivisa, infatti, l’ipotesi che l’omicidio di Chiara Poggi sia stato un’esecuzione con un’organizzazione criminale alla regia. Chiara, secondo questa teoria, sarebbe stata uccisa in quanto avrebbe scoperto verità compromettenti sul Santuario. Don Vitali, intervistato da Giallo, ha respinto ogni attribuzione e ha aggiunto: “Invoco su chi parla di me la giustizia divina”.

Don Gregorio Vitali parla di Garlasco

Giovedì 7 agosto sul nuovo numero del settimanale Giallo è comparsa la prima intervista a don Gregorio Vitali. Da quanto l’inchiesta sul delitto di Garlasco è stata riaperta con le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, il nome del religioso è stato spesso accostato alla vicenda.

Si è detto, infatti, che l’uccisione di Chiara Poggi fosse in realtà l’esecuzione ordinata da un’organizzazione criminale per mettere a tacere la ragazza, “colpevole” di essere venuta a conoscenza di verità compromettenti per persone influenti e intoccabili.

Don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul collegamento tra gli scandali del Santuario della Bozzola e il delitto di Garlasco: "Invoco su chi parla di me la giustizia divina"

Il settimanale Giallo ha raccolto le sue prime dichiarazioni dalla riapertura delle indagini. Come riporta Gazzetta di Parma, in primo luogo don Gregorio Vitali respinge ogni attribuzione in termini di scandali e soprattutto abusi sessuali, poi fa appello alla sua confessione e minaccia giustizia divina contro coloro che si permettono e permetteranno di fare il suo nome nel contesto dell’omicidio di Chiara Poggi.

Vitali riferisce che l’intera vicenda è sempre stata motivo di grandi sofferenze, per questo cita i Salmi: “Dio fammi giustizia, difendi la mia causa contro la gente spietata”. Infine: “Invoco su chi parla di me la giustizia divina“.

La pista del sicario

Un’ulteriore sfumatura sulla pista del delitto inteso come esecuzione è stata caldeggiata da Massimo Lovati, l’avvocato che difende Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia.

Secondo Lovati Alberto Stasi, l’unico condannato per l’uccisione di Chiara Poggi, sarebbe innocente e la versione che nel 2007 raccontò agli inquirenti sarebbe un falso impostogli sotto minaccia. Chiara Poggi, quindi, sarebbe stata uccisa da un sicario, un professionista assoldato per eliminare la testimone scomoda di alcune notizie che avrebbe potuto divulgare.

L’omicidio di Chiara Poggi

Con la nuova inchiesta gli inquirenti stanno cercando di riavvolgere il nastro per ritornare a quel 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, fu uccisa nella sua abitazione a Garlasco (Pavia).

Per il delitto nel 2015 è stato condannato in via definitiva il fidanzato di allora, Alberto Stasi. Nel 2025 il caso è ritornato alla ribalta dopo la riapertura delle indagini a seguito dell’isolamento del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie della vittima.