Delitto di Garlasco e la messa per Chiara Poggi senza omelia: lo sfogo dei genitori e chi ha partecipato

Il 13 agosto 2007 si consumava l’omicidio di Chiara Poggi. Il delitto di Garlasco, per cui è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, a distanza di 18 anni, continua a riempire le pagine della cronaca italiana. Nelle scorse ore, mamma e papà Poggi si sono recati nella parrocchia di Santa Beata Vergine Assunta per assistere alla messa di suffragio in ricordo della figlia. Nessuna omelia prevista per Chiara. I suoi genitori hanno chiesto di essere lasciati in pace in un giorno così delicato come l’anniversario della morte della ragazza.

“Non abbiamo niente da dire, vogliamo solo trascorrere l’anniversario in silenzio e da soli”. Questo lo sfogo rilasciato il 13 agosto 2025 da mamma Rita, accompagnata in chiesa dal marito Giuseppe Poggi, per assistere alla messa in ricordo di Chiara, sepolta nella tomba di famiglia a Pieve Albignola.

La celebrazione è stata officiata alle ore 18 dal parroco don Mauro e vi hanno partecipato alcune decine di persone.

Il sacerdote, in un breve colloquio avuto con i cronisti prima della funzione, ha spiegato che non ci sarebbe stata alcuna omelia. E così è stato.

Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Garlasco, i genitori di Chiara, alcuni parenti e conoscenti e alcune persone del paese si sono raccolte in preghiera tra strette di mano e abbracci in ricordo della 26enne.

Negli ultimi mesi, il caso, con la clamorosa riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio, è tornato prepotentemente a essere attenzionato dai quotidiani nazionali e da decine di trasmissioni televisive.

Inevitabilmente anche il padre e la madre della giovane vittima, che hanno chiesto sempre di non strumentalizzare la vicenda e di avere rispetto per la figlia, sono tornati a essere ‘braccati’ dai media.

Risolto il mistero del dna di “ignoto 3”: si tratta di una contaminazione

In concomitanza con il 18esimo anniversario della morte di Chiara Poggi, c’è stata una svolta in una parte del nuovo filone di inchiesta. Il mistero di ignoto 3 e della garza contaminata ha trovato una spiegazione.

Attraverso un comunicato, la Procura di Pavia ha fatto sapere che il dna sulla garza usata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico nella bocca di Chiara Poggi sarebbe il risultato di una “contaminazione” e apparterrebbe a un cadavere sottoposto ad autopsia in concomitanza con quella effettuata sul corpo della 26enne.