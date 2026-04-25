Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco. Nonostante l’uccisione di Chiara Poggi sia avvenuta il 13 agosto 2007, il caso è ancora dibattuto ed è stato riaperto dalla Procura di Pavia che ha svolto nuove indagini, indagato Andrea Sempio e potrebbe chiedere la revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Qualora ciò dovesse accadere, il fidanzato della ragazza, in carcere dal 2015, potrebbe ottenere un risarcimento senza precedenti, fino a 6,5 milioni di euro.

Delitto di Garlasco, quanto dovrebbe dare lo Stato ad Alberto Stasi se fosse innocente

Facendo dei lunghi e variegati calcoli, si è arrivati a una prima plausibile cifra che lo Stato potrebbe dover versare ad Alberto Stasi nel caso, ad oggi ancora remoto, che il processo che lo ha condannato venga revisionato e lo stesso ragazzo, oggi 41enne, venisse assolto del tutto.

Ebbene, la cifra si aggirerebbe intorno ai 6,5 milioni di euro e rappresenterebbe una sorta di record.

L’iter processuale dell’unico condannato

Unico condannato, in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, ad Alberto Stasi sono stati comminati 16 anni di reclusione, partiti dal gennaio 2015. Alla decisione si è arrivati attraverso cinque gradi di giudizio: fu inizialmente assolto sia in primo grado nel 2009 che in appello nel 2011 prima che, nel 2013, la Cassazione annullò l’assoluzione e dispose un nuovo processo. Nel secondo appello del 2014 fu condannato a 24 anni per omicidio volontario, sentenza confermata dalla Cassazione con la pena che fu poi ridotta a 16 anni grazie al rito abbreviato.

In carcere da 11 anni, ha ottenuto l’accesso al regime di semilibertà a partire dall’11 aprile 2025. Da allora ogni giorno esce dal carcere di Bollate e vi fa ritorno la sera.

La Procura di Pavia però ha disposto la riapertura delle indagini sul caso con nuovi accertamenti genetici su tracce rinvenute sulla scena del crimine. C’è anche un nuovo indagato in questo filone ossia Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. A oggi quelle della revisione del processo e dello scagionamento di Stasi restano però solo delle ipotesi.

Errore giudiziario o ingiusta detenzione

Qualora dovesse essere revisionato il processo che ha condannato Stasi, allora lo stesso avrebbe diritto – in caso di assoluzione – a una riparazione dallo Stato. Prima però di ipotizzare quali possano essere le cifre di tale provvedimento, è bene distinguere tra errore giudiziario e ingiusta detenzione che, come spiega TgCom24, sono due distinti istituti riparatori previsti dal sistema penale italiano per chi ha subito una privazione della libertà poi rivelatasi infondata.

Entrambi comportano un indennizzo da parte dello Stato, ma si applicano a situazioni diverse e hanno caratteristiche differenti. L’ingiusta detenzione, disciplinata dall’articolo 314 del Codice di Procedura Penale, è per i casi in cui una persona è stata sottoposta a custodia cautelare illegittima, ovvero arrestata o detenuta preventivamente nel corso delle indagini o del processo, e poi assolta con sentenza definitiva. La riparazione per essa è un indennizzo da atto lecito e ha un importo fissato in via equitativa dal giudice, con un tetto massimo stabilito dalla legge a 516.456,90 euro.

L’errore giudiziario, previsto dall’articolo 643 del Codice di Procedura Penale, è ben più grave e riguarda una persona che viene condannata con sentenza definitiva, che sconta parte o tutta la pena, e solo successivamente, grazie a una revisione del processo, viene riconosciuta innocente. In questo caso, la riparazione non ha limiti massimi e deve tenere conto della durata della pena ma anche delle conseguenze derivanti dalla condanna, comprese quelle morali, psicologiche, sociali ed economiche. In questo caso, il giudice può disporre tre diverse forme di riparazione: il pagamento di una somma di denaro (senza tetto massimo), la costituzione di una rendita vitalizia, oppure, in casi estremi, il ricovero gratuito in un istituto a spese dello Stato. Per questo strumento non si possono applicare calcoli standard ma ogni caso va valutato a sé. E in questa casistica rientrerebbe anche l’eventuale revisione del processo a Stasi.

Il risarcimento plausibile per Alberto Stasi

Come spiega TgCom24, nel caso Garlasco, lo Stato italiano potrebbe essere chiamato a corrispondere a Stasi una somma milionaria. Essa sarebbe composta dalla lunga detenzione (ben oltre tremilacinquecento giorni passati in carcere) e, considerando che, secondo prassi, l’indennizzo giornaliero potrebbe oscillare tra 600 e mille euro, il totale potrebbe essere tra 2,19 e 3,65 milioni di euro solo per la detenzione.

A esso sono da aggiungersi i danni morali e psicologici (stimati tra 500mila e oltre 1,5 milioni di euro), le spese legali (una stima va tra 200mila e 500mila euro) e la restituzione del risarcimento già versato alla famiglia Poggi (Stasi ha versato circa 850mila euro alla famiglia Poggi). Insomma, approssimando e ipotizzando un’eventuale cifra di risarcimento, secondo TgCom24, lo Stato potrebbe dover versare ad Alberto Stasi qualcosa come sei milioni e mezzo di euro.

Non sarebbe, nel caso, il primo episodio in cui lo Stato deve far fronte a ingiuste detenzioni ed errori giudiziari. Secondo i dati raccolti dal sito errorigiudiziari.com, dal 1991 al 31 dicembre 2024 si sono registrati 31.949 casi del genere per un esborso complessivo che sfiora il miliardo di euro in indennizzi. Per tanti, l’errore giudiziario più grave nella storia italiana resta quello del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo nel 1991 per un triplice omicidio a Sinnai e assolto nel 2024, dopo oltre 32 anni di carcere.