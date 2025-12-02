Delitto di Garlasco, fotografa smentisce Andrea Sempio sulle foto davanti la villa dei Poggi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Francesca Bugamelli, nota su YouTube come Bugalalla Crime, ha intervistato Stefania Villani, la fotografa autrice degli scatti usciti nelle scorse ore che immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto 2007. La youtuber ha spiegato anche perché solamente ora sono emerse le foto e in che modo sono state realizzate.

Garlasco, nuove foto di Andrea Sempio: parla la fotografa che le ha scattate

La youtuber Bugalalla Crime è intervenuta nella trasmissione di La7 Ignoto X dove è stato raccontato in che modo sono state recuperate le immagini inedite di Sempio rimaste ignote per 18 anni.

Stefania Villani, nel 2007, lavorava come assistente a La provincia pavese. Il giorno in cui è stata uccisa Chiara Poggi era impegnata in un altro servizio.

Mentre era a pranzo con un giornalista, quest’ultimo ha ricevuto una chiamata venendo informato da una fonte che c’era stato un omicidio a Garlasco. Villani e il collega si diressero quindi nel comune pavese, in via Pascoli, lasciando perdere l’altra vicenda che stavano trattando.

Stefania Villani: “Sempio dice che c’era la ressa? No, non è vero”

Bugalalla ha intervistato la fotografa che ha smentito alcuni dettagli della versione di Sempio. L’attuale indagato per l’uccisione di Chiara Poggi ha sostenuto che, quando giunse davanti alla villetta in cui si è consumato il delitto, c’era una calca di persone. Villani invece ricorda che non c’era alcuna ressa.

“Se c’era una ressa? Quando siamo arrivati a dire il vero c’erano solo i carabinieri che entravano e uscivano”, ha dichiarato la fotografa, la cui intervista, realizzata da Bugalalla, è stata trasmessa a Ignoto X.

“Inizialmente non c’era nessuno – ha aggiunto Villani -. Poi, non so quantificare di preciso quante persone c’erano. Man mano si sono aggiunte persone, ma non c’era la ressa. Sono arrivate le gemelle Cappa e qualche altra persona. Poi sono arrivati i vigili. Per rispondere alla tua domanda, no, non c’era la ressa”.

“Se ho visto Alberto Stasi? No, assolutamente”, ha concluso Villani.

Come e perché le nuove immagini sono riemerse dopo 18 anni

Bugalalla ha poi puntualizzato che Sempio, il giorno del delitto, a differenza di quanto scritto da alcuni organi di stampa, “non è stato sentito da alcun carabiniere, né ha rilasciato le sue generalità”.

La youtuber ha anche spiegato come la fotografa Villani ha ritrovato le foto di Sempio risalenti a 18 anni fa: “Due sere fa, mentre era con il marito e seguiva una mia diretta, le si è aperto un ricordo. ‘Ma non abbiamo fotografie di quel giorno?’. Sono andati alla ricerca di questo hard disk e mi hanno mandato le foto perché si fidano di me e del mio lavoro”.