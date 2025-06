Delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio difende il figlio Andrea e conferma: "È innocente, era a casa con me"

Il padre di Andrea Sempio è sicuro: "Era a casa con me". Il nastro sul delitto di Garlasco continua a riavvolgersi fino al 13 agosto 2007, quando si consumò l’omicidio di Chiara Poggi. E di quella mattina Giuseppe Sempio sembra avere un ricordo nitido: come noto, la moglie Daniela Ferrari uscì di casa presto per alcune commissioni e vi fece ritorno intorno alle ore 10. Fino a quell’ora, racconta l’uomo, Andrea è rimasto in casa e non sarebbe mai uscito prima dell’arrivo della madre. "Me ne sarei accorto", sottolinea Giuseppe Sempio.

Parla il padre di Andrea Sempio

Oggi i Sempio vivono a poca distanza da via Pascoli 8. Nel 2007, però, abitavano a circa un chilometro di distanza dalla villetta dei Poggi. Lo riferisce Giuseppe Sempio all’inviato Davide Loreti di Studio Aperto. "Abitavamo in via Rossini", dice.

Quella mattina Andrea Sempio riferì ai genitori la sua intenzione di andare a Vigevano per un acquisto in libreria, quindi dovette attendere il rientro della madre fino alle ore dieci, un tempo che avrebbe trascorso in casa insieme al padre.

L’inviato Loreti chiede a Giuseppe Sempio: "Prima di arrivare alle 10 Andrea si è mai allontanato da casa?". Il padre dell’indagato risponde: "No, anche perché se si allontanava doveva passare davanti a me".

"O sei un fantasma oppure mi passi davanti", aggiunge, dopo aver ribadito la sua convinzione sull’innocenza del figlio. Le indagini a suo carico sarebbero state "una vigliaccata" in quanto Giuseppe Sempio sostiene che il figlio non sia in grado di uccidere.

L’alibi del figlio

Indagato per la seconda volta nel 2025, Andrea Sempio si dichiara innocente. Contro di lui ci sarebbero le tracce del suo Dna ritenute presenti sotto le unghie di Chiara.

Nel 2008 Sempio presentò agli inquirenti lo scontrino che la mattina del 13 agosto 2007, alle 10:18, ritirò presso un parcheggio di Vigevano. Nel 2025, tuttavia, la testimonianza di un ex vigile del fuoco ha minato questa certezza: l’uomo avrebbe detto che quella mattina a Vigevano avrebbe incontrato la madre di Sempio.

Il delitto di Garlasco secondo Lovati

Da settimane Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, suggerisce l’ipotesi di un omicidio orchestrato da un’organizzazione criminale che avrebbe assoldato un sicario per uccidere Chiara Poggi.

La vittima – sostiene l’avvocato – avrebbe scoperto segreti inconfessabili su presunti casi di pedofilia sullo sfondo del Santuario della Madonna della Bozzola, per questo sarebbe stata decretata la sua fine. Alberto Stasi, secondo Lovati, sarebbe innocente ma sarebbe stato minacciato e invitato dalla presunta organizzazione a raccontare la versione poi fornita ai carabinieri.