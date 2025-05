Delitto di Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio dopo il malore della madre Daniela Ferrari: "Un abuso"

Per gli avvocati di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non ci sono dubbi: contro Daniela Ferrari, sua madre, sarebbe stato commesso un abuso. Il legale Massimo Lovati sostiene che la domanda rivolta dai carabinieri di Milano sull’ex vigile del fuoco sarebbe stata fatta quando il colloquio tra la donna e gli inquirenti era già chiuso, per questo la difesa promette battaglia nel giorno dell’incidente probatorio.

Gli avvocati di Andrea Sempio promettono battaglia

“È stato un abuso”. Lo sostiene Massimo Lovati, l’avvocato che con la collega Angela Taccia compone il team di difesa di Andrea Sempio, a proposito di quanto accaduto durante il colloquio di Daniela Ferrari, madre dell’indagato, presso la stazione dei carabinieri di Milano la mattina del 28 aprile.

In quel giorno, ricordiamo, la donna era stata convocata in qualità di testimone e si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Nonostante la sua scelta, tuttavia, i militari l’avrebbero incalzata facendole il nome di un ex vigile del fuoco la cui identità, parzialmente, è stata svelata nel corso della puntata di Chi l’ha Visto? andata in onda mercoledì 30 aprile.

L'avvocata Angela Taccia e la sua assistita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. La donna si è sentita male quando i carabinieri le hanno fatto il nome di un ex vigile del fuoco

Dopo aver sentito quel nome la donna avrebbe accusato un attacco di panico. Per questo motivo l’avvocato Massimo Lovati ha parlato di abuso e ha riferito che insieme alla sua collega Angela Taccia muoverà battaglia nel corso dell’incidente probatorio che si terrà il 16 maggio. Lo riporta un servizio di Milano Pavia News.

“Le sommarie informazioni testimoniali devono interrompersi quando la persona si avvale della facoltà di non rispondere”, aveva già riferito Lovati a Il Giorno il 2 maggio. “Tutta questa cosa scaturisce da un abuso dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha sentito la signora Daniela: quando ha dichiarato di volersi astenere, dovevano chiudere il verbale“, aveva aggiunto l’avvocato.

Il nome dell’ex vigile del fuoco

Il 2 maggio la notizia del nome misterioso presentato a Daniela Ferrari aveva scatenato i media. Come riportato in precedenza, quel giorno Daniela Ferrari si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ma nonostante l’esercizio del suo diritto gli inquirenti l’avrebbero incalzata chiedendole lumi sull’identità di una persona.

Secondo Il Tempo quella persona sarebbe stata nota solo a Daniela Ferrari e non al figlio Andrea né al marito. Stando alle indiscrezioni quell’uomo sarebbe entrato in contatto con la madre dell’indagato la mattina del 13 agosto 2007, quando in via Pascoli a Garlasco fu uccisa Chiara Poggi.

Inoltre, il vigile del fuoco sarebbe stato in servizio a Vigevano a poca distanza dal parcheggio nel quale Andrea Sempio avrebbe ritirato il ticket poi consegnato agli inquirenti per provare il suo alibi.

Il delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco è un fatto di cronaca che occupa le pagine e gli spazi dei media da 18 anni. Il 13 agosto 2007, al numero 8 di via Pascoli, la 26enne Chiara Poggi fu massacrata a morte mentre si trovava in casa da sola, dato che la sua famiglia era partita per una vacanza in montagna.

Per l’omicidio fu arrestato Alberto Stasi, il fidanzato, poi condannato a 16 anni di reclusione nel 2015 dopo due assoluzioni e due condanne in diversi gradi di giudizio. Stasi si è sempre detto estraneo ai fatti. Nel 2025, la svolta: Andrea Sempio, 19enne e amico del fratello di Chiara Poggi all’epoca dei fatti, è stato iscritto nel registro degli indagati dal momento che sotto le unghie della vittima sarebbe stato rinvenuto il suo Dna.

Sempio era già stato indagato nel 2017 ma prosciolto subito dopo. Con i nuovi risultati la Cassazione ha disposto la riapertura dell’inchiesta.