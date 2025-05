Delitto di Garlasco, gli errori nelle indagini subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi: dalle impronte al gatto

Nelle prime indagini sul delitto di Garlasco in cui è stata uccisa Chiara Poggi sarebbero stati compiuti dei passi “critici”. Per esempio, i sopralluoghi effettuati dai Ris sono stati fatti a distanza di settimane o anche di mesi dal delitto ovvero il 21 e 29 agosto, il 5 settembre e il 3 ottobre 2007. Chiara è stata uccisa il 13 agosto. Poi c’è la storia del gatto e dei capelli trovati nel lavandino.

I punti critici nelle prime indagini sul delitto di Garlasco

Nel lavandino di casa Poggi, dove secondo le sentenze il killer di Chiara si sarebbe lavato dal sangue, erano stati trovati dei capelli lunghi e scuri. Ma l’elemento non sarebbe stato approfondito.

I sopralluoghi dei Ris sarebbero stati fatti quando alcune delle impronte fotografate nei primi esami nella villetta di via Pascoli erano ormai sparite o ridotte a tracce quasi invisibili. Anche a causa dell’uso delle polveri per i rilievi delle impronte effettuati prima degli esami con il Luminol.

Fonte foto: ANSA

Il garage della villetta di Garlasco

Il gatto dei Poggi è rimasto chiuso per alcuni giorni nell’appartamento sotto sequestro, mentre le scarpe di Stasi, che poi diventeranno uno dei punti chiave dell’inchiesta che porterà alla sua condanna a 16 anni e che in modo anomalo erano senza macchie di sangue, vennero sequestrate dopo 19 ore, i tappetini della macchina una settimana dopo.

Sono solo alcuni dei punti poco chiari delle prime indagini sul delitto di Garlasco a cui si aggiungono altri elementi messi in luce solo ora dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Spazzatura e tabulati telefonici

Negli uffici dell’istituto di Medicina legale di Pavia sono stati trovati dei reperti mai analizzati prima come la spazzatura di casa Poggi del giorno del delitto.

I tabulati telefonici sarebbero invece stati acquisiti a macchia di leopardo, tralasciando alcune figure che poi si sarebbero rivelate centrali nelle nuove indagini. Le celle telefoniche sarebbero state prese solo nell’area di Garlasco e per un periodo limitato.

Tra gli altri elementi emersi già nei primi mesi ci sono le impronte lasciate dagli inquirenti sulla scena del crimine dove alcuni carabinieri entrarono senza calzari né guanti. Solo cinque anni fa si è scoperto, tra l’altro, che alcuni agenti consegnarono scarpe diverse da quelle indossate quel giorno per il confronto delle impronte sul pavimento.

Cosa è successo nelle prime ore dopo il delitto

Riepilogando quanto accaduto il 13 agosto del 2007, il giorno del delitto, Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, poco prima delle due del pomeriggio chiamò il 118 mentre era già in macchina per arrivare alla caserma dei carabinieri.

Raccontò di aver trovato il corpo della fidanzata nella casa in cui la ragazza viveva col resto della sua famiglia, che in quel momento era in vacanza. Poi Stasi tornò alla villetta con i carabinieri. A entrare per primi furono un brigadiere e un carabiniere scelto.

Nelle prime ore avrebbero avuto accesso alla scena del crimine 25 individui, nessuno dei quali avrebbe indossato i calzari protettivi. Molte delle persone che lavorarono sulla scena del crimine è stato accertato che non avessero nemmeno i guanti.

Alcune di queste avrebbero usato il bagno, qualcuno sarebbe scivolato sul sangue. Il divano della sala fu spostato sopra alcune tracce di sangue e il gatto dei Poggi fu lasciato libero di muoversi per la casa per poi essere chiuso dentro l’abitazione dopo che la scena del crimine venne sigillata.

Il corpo di Chiara Poggi fu portato all’obitorio di Vigevano, quello di competenza, ma non vennero presi peso, temperatura del cadavere e temperatura esterna, elementi fondamentali per determinare l’ora della morte, perché non c’era la bilancia.

Non vennero prese neanche le impronte digitali della vittima, per questo motivo il corpo venne riesumato due giorni dopo il funerale.

La manipolazione del pc di Alberto Stasi

Uno degli oggetti centrali dell’indagine era il computer di Alberto Stasi, consegnato il giorno dopo il ritrovamento del corpo. Si voleva capire se Stasi avesse effettivamente lavorato alla tesi la mattina dell’omicidio ed eventualmente se avesse un alibi.

Quando fu affidato ai tecnici del RIS, il Reparto Investigazioni Scientifiche che si occupa di analisi specialistiche, il computer era però stato compromesso dagli accessi fatti dopo il sequestro. I carabinieri di Garlasco lo avevano aperto senza fare prima una “copia forense” del dispositivo.

In pratica il computer sarebbe stato usato dai carabinieri più volte, anche collegando hard disk, prima che venisse eseguita l’analisi informatica. A ciò si aggiunge la storia delle immagini pedopornografiche che in realtà non vennero mai visualizzate sul pc.

Il malore di Sempio e l’impronta “33”

Nelle nuove indagini sarebbero emerse alcune anomalie anche nella redazione del verbale di Andrea Sempio del 2008 quando consegnò lo scontrino del parcheggio di Vigevano.

Quel giorno, secondo i pm, che sono risaliti all’intervento del 118, Sempio si era sentito male, ma non è chiaro in quale momento perché non viene riportato nel verbale. I carabinieri risentiti di recente, non hanno parlato ai pm di alcun malore o intervento dei soccorritori.

Poi c’è il caso dell’impronta numero “33”, quella con 15 minuzie sovrapponibili secondo i consulenti dei pm a Sempio e che in prima battuta venne ritenuta “non utile” dai Ris. In totale sono otto quelle “rilette” dagli esperti oggi di cui una appartiene ad Andrea Sempio, una ad Alberto Stasi e si trova sul cartone della pizza mangiata la sera prima, tre a un falegname e altre tre non sono attribuibili.