Delitto di Garlasco, il consulente rivela "indagini sugli accessori che indossava Chiara Poggi"

Sono state fatte delle indagini sugli oggetti che Chiara Poggi indossava il giorno in cui è stata uccisa nella villetta di Garlasco. Lo ha rivelato il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, durante la puntata del 12 dicembre di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. Cinque giorni prima c’è stato l’incidente probatorio.

Le indagini sugli accessori di Chiara Poggi

“Recentemente ho fatto delle indagini sugli oggetti che Chiara indossava il giorno in cui è stata assassinata”, ha detto Radaelli a Quarto Grado.

Il consulente della famiglia Poggi ha spiegato che questi accessori “sono stati conservati come se fossero delle reliquie e così tutto ciò che aveva avuto a che fare con quella ragazza quel giorno”.

ANSA

Chiara Poggi, in una foto d’archivio

Radaelli ha aggiunto che i risultati delle attività di indagine saranno usati “nel momento in cui lo riterremo opportuno”.

Quali oggetti sono stati analizzati

Il consulente ha affermato che alcuni accessori non erano stati analizzati prima ma “a noi interessano adesso”.

Tra questi ci sono “il ciondolo alla caviglia o il dente di squalo e la catenina che aveva al collo o gli orecchini che indossava”.

Queste informazioni rivelano che la famiglia, a fronte della nuova indagine, potrebbe aver deciso di analizzare anche oggetti che ai tempi non furono ritenuti primari, per non escludere nulla.

Le rivelazioni di Andrea Sempio in Tv

Sempre a Quarto Grado, ha parlato anche Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto.

“In buona sostanza la perizia ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. Sono però molto contento che sia arrivata finalmente perché questa cosa del Dna è stato il grosso peso che ho avuto sulle spalle in tutti questi mesi”, ha detto il 37enne.

Sul fatto di non farsi interrogare da chi sta indagando sul caso, ha spiegato che “è una scelta condivisa, una scelta difensiva condivisa coi miei avvocati“.

“Loro mi hanno consigliato così – ha aggiunto – loro questa cosa l’hanno già spiegata più volte in altre occasioni. Io mi fido dei miei avvocati, seguo quello che dicono loro. Qualora loro riterranno che sarà il momento di farsi sentire, lo faremo”.