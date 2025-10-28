Delitto di Garlasco, il ministro Nordio e la "verità mai trovata": "A un certo punto bisognerebbe arrendersi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il ministro Carlo Nordio, tra gli altri ex presidente della Commissione per la riforma del codice penale, ha espresso il suo parere in merito al delitto di Garlasco. Per il magistrato bisogna prendere atto che, per quanto possano essere accurate le indagini, arrivare ad una verità certa dopo molti anni è difficile.

Cosa ha detto il ministro Carlo Nordio sull’omicidio di Chiara Poggi

Il Ministro della Giustizia ha partecipato alla 16esima edizione del ‘Salone della Giustizia’ e durante un talk con Alessandro Sallusti ha risposto anche a una domanda sul delitto di Garlasco.

Come riporta Il Messaggero, Carlo Nordio ha parlato di paradosso per i cittadini, senza entrare nel merito delle indagini: “Ci sono delle inchieste parallele: una si è conclusa anni fa e una persona ha subito anni di prigione, e un’inchiesta che adesso che va in una direzione opposta”.

ANSA Uno scatto di Chiara Poggi morta il 13 agosto 2007

Il Ministro della Giustizia ha “scagionato” chi si è occupato del caso.

“Non è responsabilità di nessuno perché ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata”, ha voluto specificare.

Carlo Nordio ha poi concluso affermando che ad un certo punto “bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi”, perché – a distanza di oltre 20 anni da un omicidio – qualunque esso sia, è particolarmente difficile riuscire a ricostruire dinamica e verità.

In particolare, la complessità del poter arrivare ad una sentenza certa è dovuta al fatto che ci sono analisi tecniche, come quelle del dna.

La correttezza delle indagini

Il ministro ha però voluto evidenziare che se i magistrati hanno ritenuto opportuno indagare ancora dopo anni hanno fatto la giusta scelta.

Quando c’è un dubbio di colpevolezza di un primo imputato “è giusto indagare”.

Il dubbio sull’ora del delitto

Nel caso del delitto di Garlasco torna a far discutere l’ora della morte di Chiara Poggi. Marzio Capra, consulente della famiglia della vittima, ha smentito a Fanpage la possibilità di posticipare l’orario dell’omicidio, ipotesi emersa nelle ultime settimane.

Sulla vicenda è intervenuto il 27 ottobre anche l’avvocato ed ex deputato Carlo Taormina con una nuova ricostruzione. In un’intervista a Il Giornale, Taormina ha ipotizzato che quella mattina del 13 agosto 2007 Chiara Poggi potrebbe aver aperto la porta sia ad Alberto Stasi che ad Andrea Sempio.