Delitto di Garlasco, il mistero del malore di Andrea Sempio all'interrogatorio del 2008 mai messo a verbale

Sul delitto di Garlasco è emerso un altro dettaglio che riguarda Andrea Sempio e, in particolare, un malore che lui avrebbe accusato durante un interrogatorio nel 2008. In quell’occasione Sempio, ora indagato nell’ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, mostrò il famoso scontrino del parcheggio. Ma non solo: si sarebbe sentito male davanti alle domande dei carabinieri, tanto che venne chiamata un’ambulanza. Di quel malore, però, non rimase traccia nel verbale.

Il malore di Andrea Sempio nell’interrogatorio del 2008

A riportare il nuovo elemento sul delitto di Garlasco è il Corriere della Sera. L’aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno scoperto che durante il secondo interrogatorio di Andrea Sempio, nel 2008 (quello in cui mostrò il famoso scontrino del parcheggio usato come alibi), il ragazzo si sarebbe sentito male davanti alle domande dei carabinieri. Sarebbe anche stata chiamata un’ambulanza e i pm avrebbero avuto la conferma di ciò dai soccorritori. L’intervento sarebbe durato 40 minuti, poi Sempio si sarebbe ripreso.

Nessuno ha mai fatto menzione di questo malore nel verbale. I due carabinieri di Vigevano che hanno firmato il documento e che all’epoca guidavano le indagini, non ne avrebbero fatto menzione ai pm neanche quando, alcune settimane fa, sono stati ascoltati.

Fonte foto: ANSA

Andrea Sempio.

Il malore della madre di Andrea Sempio

Di un altro malore, accusato in questo caso dalla madre di Andrea Sempio, si era parlato alla fine del mese di aprile.

Daniela Ferrari, mamma del 37enne, è stata sentita come persona informata sui fatti ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. In quell’occasione, come riferito da ANSA, la donna avrebbe avuto un malore dopo le prime due domande, la prima di carattere generico.

Al termine dell’audizione, durata 40 minuti, Daniela Ferrari non aveva risposto alle domande dei cronisti all’uscita della caserma dei carabinieri. Il suo avvocato aveva polemizzato con i giornalisti per i modi pressanti, spiegando che la sua assistita non stava bene e che, proprio per questo, non si sarebbero fermati a parlare.

Andrea Sempio e l’impronta sul luogo del delitto di Garlasco

Nel pomeriggio di martedì 20 maggio è arrivata un’altra svolta nel delitto di Garlasco che riguarda da vicino proprio Andrea Sempio. A lui, infatti, è stata attribuita un impronta sulla parete delle scale di casa Poggi, dove fu gettato il corpo di Chiara.

A metterlo nero su bianco è una consulenza firmata dall’esperto del Ris Iuliano e dal dattiloscopista forense Caprioli.