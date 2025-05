Delitto di Garlasco, impronta 33 di Andrea Sempio secondo Angela Taccia "non ha nessun valore": il motivo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Angela Taccia si dice convinta che l’impronta 33 repertata all’interno della villetta dei Poggi a Garlasco non abbia "nessun valore". Dello stesso parere il suo assistito, Andrea Sempio, nuovo indagato nella seconda inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Intervistata da Pomeriggio Cinque l’avvocata ricorda che l’allora 19enne "ha sempre frequentato quella casa in ogni parte" ad esclusione della camera matrimoniale di Giuseppe Poggi e Rita Preda. Sempio, ricordiamo, è amico di lunga data data di Marco Poggi, fratello della vittima.

Impronta 33, parla Angela Taccia

Intervistata da Pomeriggio Cinque Angela Taccia, avvocata della difesa di Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati, ha fatto il punto sull’impronta 33 sulla parete del vano scala in cui era stato rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007.

"Non trovo niente di strano che possa essere di Andrea Sempio", dice al microfono dell’inviata. Il suo assistito "ha sempre chiarito di aver frequentato quella casa in ogni parte e in ogni stanza", tranne la camera matrimoniale dei coniugi Poggi.

L’avvocata ricorda che si tratta di un’impronta "che non ha del sangue al suo interno" e dichiara che insieme al collega Massimo Lovati si sta adoperando per effettuare tutti gli accertamenti ma anche per capire cosa depositerà la controparte in futuro.

A proposito di Andrea Sempio, inoltre, Taccia aggiunge che lui sa di avere la coscienza pulita ma non nasconde un timore di un errore giudiziario.

Le minacce di morte

Giovedì 29 maggio è stata resa nota la notizia sulle minacce di morte ricevute via mail da Angela Taccia. Alcuni utenti le avrebbero mandato messaggi minatori per contestare la sua scelta di difendere l’indagato, ma soprattutto per la convinzione che il suo assistito sia l’assassino di Chiara Poggi.

In due messaggi, in particolare, qualcuno ha allegato foto di armi tra cui un fucile a pompa e martelli. Per questo motivo l’avvocata ha presentato una denuncia presso i carabinieri di Abbiategrasso.

Fabrizio Corona punta su Andrea Sempio

Intanto nel caso di Garlasco ha fatto nuovamente il suo ingresso Fabrizio Corona. L’ex paparazzo, già interessato alla vicenda nel 2007, sul suo canale YouTube il 19 maggio ha pubblicato un video in cui ha espresso il suo punto di vista sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo Corona Alberto Stasi sarebbe innocente e i colpevoli del delitto sarebbero almeno quattro: tra questi ci sarebbero le gemelle Stefania e Paola Cappa e lo stesso Andrea Sempio. Recentemente l’avvocata Taccia ha riferito al Corriere della Sera avrebbe ricevuto una visita da Fabrizio Corona a Montebello della Battaglia, in un negozio in cui lavora come commesso.

Inoltre Sempio sarebbe stato inseguito dall’ex paparazzo in auto. A quanto pare Corona sta continuando a lavorare alla sua personale inchiesta sul delitto di Garlasco. Recentemente, infatti, è stato filmato durante un incontro con Ermanno Cappa, zio di Chiara Poggi e padre di Paola e Stefania Cappa.