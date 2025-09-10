Delitto di Garlasco, impronte su cereali e spazzatura ma non su Estathe: cosa emerge dall'incidente probatorio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono otto le impronte isolate sul sacchetto dei cereali presenti nella spazzatura della villetta di via Pascoli nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. È quanto emerge dall’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Le impronte sono presenti in un numero di sei sul sacchetto dei cereali e due, invece, nell’involucro della spazzatura. Niente di rilevante emerge invece dall’analisi sul vasetto di Estathe e sulla confezione dei biscotti. Gli inquirenti dovranno stabilire, ora, se le impronte siano utili alle indagini.

Le nuove impronte su cereali e spazzatura

Sono almeno otto le nuove impronte rinvenute durante l’incidente probatorio in corso mercoledì 10 settembre presso la Procura di Pavia. Gli accertamenti sono stati richiesti dal gip Daniela Garlaschelli.

Secondo Ansa, sei impronte sarebbero state rinvenute sul sacchetto dei cereali e altre due sulla spazzatura. Nessuna traccia è stata isolata dal vasetto di Estathe, e altrettanto si può dire per la confezione di biscotti.

ANSA Dall’incidente probatorio della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono nuovi elementi: almeno 8 impronte sono state rinvenute sulla confezione dei cereali e altre due sul sacchetto di plastica della spazzatura di via Pascoli 8

Ansa aggiunge che gli inquirenti, ora, dovranno stabilire se questi nuovi elementi siano utili al confronto per stabilire a chi appartengano. Si tratta, comunque, di tracce parziali, e per questo “non è detto che siano confrontabili e utili giuridicamente”, come riferisce all’Ansa Giada Bocellari che difende Alberto Stasi.

Di parere diverso è Luciano Garofano, ex comandante dei Ris e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio: “Su due reperti sono emersi dei rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti, che saranno confrontati naturalmente con Chiara Poggi, Alberto Stasi e l’indagato”.

L’ipotesi di Luciano Garofano

Sempre Luciano Garofano riferisce all’Ansa che i nuovi elementi “vanno confrontati”, ma precisa inoltre che “in funzione degli esiti del Dna sembra più probabile che possano essere di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, ma è tutto da stabilire“.

Del resto il test del Dna condotto nel mese di luglio sul sacchetto della spazzatura e il suo contenuto aveva stabilito che le tracce biologiche presenti sui reperti appartenevano, infatti, a Chiara Poggi e Alberto Stasi.

L’incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Come anticipato, mercoledì 10 settembre è ripartito l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco richiesto dal gip Daniela Garlaschelli presso la Procura di Pavia. I reperti sono stati posti all’interno della camera di fumigazione per l’evidenziazione di possibili nuove tracce.

Il gip, quindi, ha convocato le parti per l’udienza del 26 settembre durante la quale, tra le tante voci da spuntare, si dibatterà della richiesta di proroga dell’incidente probatorio avanza dalla genetista Denise Albani.