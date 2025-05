Delitto di Garlasco, intonaco dell'impronta 33 di Andrea Sempio scomparso: campione non si trova negli archivi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il reperto che potrebbe incastrare Andrea Sempio, l’intonaco dell’impronta 33, non si troverebbe più negli archivi. Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco che sembravano aver preso una nuova strada dopo che proprio tale impronta era stata attribuita al palmo della mano dell’amico del fratello di Chiara Poggi, di nuovo indagato per la sua uccisone datata 2007.

Andrea Sempio e l’impronta 33

Che fine ha fatto la “papillare 33”, l’impronta che era stata attribuita al palmo della mano destra di Andrea Sempio? Tale prova era stata individuata già nel 2007 dai Ris di Parma sul muro delle scale della casa di Garlasco ma era stata ritenuta inutile ai fini delle indagini. Di recente invece, dopo una nuova perizia voluta dagli avvocati di Alberto Stasi, si era ipotizzato che, grazie alle nuove tecnologie, potesse portare a risultati anche decisivi nella ricerca dell’assassino di Chiara Poggi.

Ebbene, di questo campione non c’è più traccia. Per poterlo analizzare infatti occorrerebbe ritracciare proprio il pezzo di intonaco che era stato grattato con un bisturi dal reparto specializzato dei carabinieri dal muro delle scale della villetta in fondo alle quali fu trovato il cadavere della ragazza. Intonaco che però risulta ora introvabile.

Fonte foto: IPA La villetta di Garlasco

La prova distrutta

Nel 2007 quella impronta fu trattata con ninidrina, sostanza che, reagendo, le aveva dato una colorazione rossastra, ma, ai fini delle indagini, essa fu ritenuta inutile e dunque fu riposta negli archivi.

Oggi l’intonaco che riporta l’impronta 33 non è stato rinvenuto negli stessi archivi della Procura di Pavia né in quelli dei carabinieri del Ris di Parma. Come scrive il Messaggero, “molto probabilmente quel reperto è stato distrutto“.

Di esso dunque resterebbe null’altro che una foto. La distruzione della prova d’altronde non è un fatto di per sé clamoroso. È prassi infatti che i reperti a corredo di indagini concluse con una sentenza definitiva vengano dismessi ed eliminati.

Indagini sul delitto di Garlasco

Si tratterebbe dunque di un duro colpo per il nuovo filone delle indagini sul delitto di Garlasco. Da quella traccia infatti i consulenti di Alberto Stasi ritenevano fosse possibile estrapolare materiale biologico.

Per questo motivo avevano fatto trapelare l’intenzione di depositare in Procura una consulenza sull’impronta 33, atta proprio a verificare la presenza di tracce biologiche su di essa di Andrea Sempio. Secondo una perizia da loro ordinata infatti quell’impronta combaciava in ben 15 punti con la mano dell’amico del fratello di Chiara.

La tesi dei legali di Stasi è che, con il passare degli anni e i progressi fatti nel campo delle tecniche scientifiche forensi, qualora il reperto venisse recuperato, si potrebbe ottenere da esso qualche risultato in più ai fini dell’inchiesta in corso che aveva identificato il fidanzato della ragazza morta come colpevole – gli è stata comminata una pena di 16 anni – e che ora ha riportato Andrea Sempio nel registro degli indagati.