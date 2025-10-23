Delitto di Garlasco, l'alibi di Andrea Sempio vacilla e il caso dello scontrino diventa "una tragedia"
Nuovi dubbi sull’alibi di Andrea Sempio: un supertestimone accende dubbi sullo scontrino del parcheggio legato al delitto di Chiara Poggi
Un supertestimone ha smentito l’alibi di Andrea Sempio, basato sul famoso scontrino del parcheggio che segna giorno e orario dell’omicidio di Chiara Poggi. Non è ancora chiara la vicinanza della persona, pronta a parlare, rispetto all’indagato. Dubbi in studio a “Dentro la notizia” da parte dei diversi avvocati, che sullo scontrino dichiarano di aver sempre avuto perplessità, perché sembra una prova d’alibi creata a tavolino.
- Il supertestimone che mette in dubbio lo scontrino
- Cosa c'era nello scontrino?
- Intercettazione tra Andrea Sempio e il padre
Il supertestimone che mette in dubbio lo scontrino
“Qualora la notizia fosse fondata, e non ho motivo di dubitarne, e qualora fosse una persona giudicata così granitica, bisogna pensare a qualcuno che conosca i fatti abbastanza bene”, dice l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis.
In studio c’è anche l’avvocato Gallo, che segue Massimo Lovati. A questi due legali, il presentatore di Dentro la notizia chiede se si possa restringere la lista dei possibili nomi del supertestimone alla cerchia degli amici o dei parenti di Sempio. Infine propone la categoria “ex avvocati”.
Foto dalla perquisizione a casa Sempio
Gallo risponde che è una teoria valida: “Non sbaglia, ma non tirerei in ballo gli avvocati. Non hanno nessun interesse, se non quello di difendere e proteggere Sempio, come ha fatto Lovati nel percorso processuale”. Per Gallo, si deve cercare il supertestimone tra parenti e amici: “Sull’attendibilità non c’è discussione”.
Cosa c’era nello scontrino?
Nello scontrino si legge in alto: “Porre lo scontrino sul cruscotto ben visibile dall’esterno”. È il classico biglietto che rilasciano le cabine per i parcheggi a pagamento. Subito dopo compare la zona “P.zza S. Ambrogio 2” e infine la data e l’ora di fine sosta, ovvero il 13 agosto 2007 alle 11:18.
L’importanza dello scontrino, o la sua invalidazione, dipende da diversi fattori. Secondo l’avvocato Gallo, lo scontrino come prova per l’alibi presuppone conoscenze del caso, perché deve “sapere chi sei, a cosa ti serve, conoscere l’orario della morte di Chiara Poggi, che all’epoca il medico legale collocava tra le 10:30 e le 12:00, e lo scontrino fotografa soprattutto quello”. Dunque, non può essere una persona estranea, conclude l’avvocato di Lovati.
Parla dello scontrino anche l’avvocata Matone: “Lo scontrino, a cui tutti danno un’importanza strategica, per me non significa nulla. Non è una videocamera che inquadra Sempio che entra in libera. È un dato assolutamente neutro, privo di alcun significato e semmai gioca al contrario”. Aggiunge: “Perché tenersi uno scontrino che, di regola, tutti buttano dopo tre minuti dall’averlo usato, perché fa disordine? A me sembra molto una prova precostituita”. Cosa succede, domanda il giornalista e conduttore, se il supertestimone dichiara che quello scontrino è stato lui a darlo ad Andrea? Matone risponde: “Sarebbe una tragedia per Sempio”.
Intercettazione tra Andrea Sempio e il padre
Dentro la notizia ha l’esclusiva di un’intercettazione tra Andrea Sempio e il padre Giuseppe dell’11 febbraio 2017. In questa si sente Giuseppe dire che gli fa “venire il nervoso quando parla così”. Dopo alcune parole incomprensibili, aggiunge: “Cioè, lo scontrino… a un certo punto pensava che suo figlio…”.
Interviene la madre di Sempio, che parla di una provocazione. Giuseppe aggiunge che gli vengono le lacrime agli occhi. “Sicuramente adesso verranno a chiamarti”, dice. E ancora: “Poi hanno pure scritto il fatto dello scontrino ‘Ma lei l’ha trovato prima o dopo essere chiamato?'”.
Risponde: prima, ovvero tre o quattro giorni dopo il fatto. “Però (incomprensibile) è stato trovato uno scontrino sulla macchina. Non ho chiesto prima o tre, quattro giorni dopo, prima o dopo che hanno chiamato”. L’intercettazione si chiude con Giuseppe che ripete: “Vedrai che finirà a marzo“. Il riferimento è all’archiviazione.