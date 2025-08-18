Delitto di Garlasco, l'avvocato Lovati e la versione sul killer di Chiara Poggi: "Né Sempio né Stasi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è tornato a parlare del delitto di Garlasco fornendo la sua versione sul killer di Chiara Poggi. Secondo il legale, a uccidere la ragazza, il 13 agosto 2007, non sarebbe stato né il suo assistito né Alberto Stasi: il killer sarebbe un “sicario assoldato da un’organizzazione criminale che ha dovuto sopprimerla perchè era diventata scomoda”.

Cosa ha detto l’avvocato Lovati sul killer di Chiara Poggi

Nella giornata di sabato 16 agosto, lo psicologo Andrea Tosatto ha pubblicato su Youtube un’intervista realizzata nel giorno di Ferragosto con Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, e Paolo Larceri, ex legale del maresciallo Marchetto. Lovati, nel corso dell’intervista, ha risposto così alla domanda “Chi ha ucciso Chiara Poggi?“:

“Non è stato Alberto Stasi, non è stato Andrea Sempio, ma un sicario assoldato da un’organizzazione criminale che ha dovuto sopprimerla perchè era diventata scomoda”.

ANSA

L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi il 13 agosto del 2007.

Secondo l’avvocato di Sempio, Chiara Poggi potrebbe aver “scoperto alcune cose che non avrebbe dovuto, e che potevano essere deleterie per soggetti di alto potere”. Questo, secondo Massimo Lovati, sarebbe il reale motivo dell’uccisione della giovane.

Perché secondo Lovati l’omicidio di Chiara Poggi è stato “premeditato”

L’avvocato Massimo Lovati, nell’intervista, ha spiegato anche perché, secondo lui, l’omicidio di Chiara Poggi sarebbe stato “premeditato“.

“Non è stato un gesto d’impeto“, ha detto il legale. Che poi ha aggiunto anche: “La data scelta, il 13 agosto, è molto sapiente, perché non c’è nessuno: tutti erano in ferie e i pochi rimasti a Garlasco erano confluiti alla fiera di agosto di Vigevano”.

Cosa ha detto l’avvocato Massimo Lovati su Alberto Stasi

Su Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista, da lui già reso noto in precedenza pubblicamente.

Le nuove dichiarazioni del legale di Andrea Sempio nell’intervista pubblicata su Youtube dallo psicologo Andrea Tosatto: “Il discorso su Stasi gli è stato inculcato dai veri assassini, non era farina del suo sacco”.