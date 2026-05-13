Garlasco, ex vicina di Chiara Poggi punta il dito sugli "amici del fratello, seccata che entrassero in camera"

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Chiara Poggi era “molto innamorata” di Alberto Stasi mentre si lamentava degli amici del fratello “che entravano in camera sua”. Questo avrebbe detto ai pm e ai carabinieri, l’amica e vicina di casa della vittima del delitto di Garlasco. Le sue parole rivelerebbero che la giovane era infastidita dai compagni di Marco che invadevano la sua privacy.

La vicina di casa su Chiara Poggi

La Repubblica riporta le frasi che l’ex vicina di casa e amica di Chiara Poggi avrebbe detto ai carabinieri e ai pm.

Maristella Gabetta, oggi 37enne, è stata sentita come testimone il 18 giugno 2025. La donna avrebbe che nonostante Chiara fosse “un pochino più riservata, per la nostra differenza di età”, le parlava tranquillamente della sua relazione con Stasi.

ANSA

“Era molto innamorata e tra loro non c’erano particolari problemi. Per quanto riguarda la sfera intima, qualcosina mi raccontava, come ad esempio che a fine serata capitasse di aver rapporti sessuali con Alberto in macchina, avendo loro casa occupata dai genitori”, avrebbe messo a verbale quel 18 giugno.

Il 13 agosto 2007, quando seppe della morte dell’amica, si sarebbe lasciata però andare a un urlo: “Quel bastardo l’ha uccisa!”. A verbale avrebbe invece precisato che quella era stata “solo una mia reazione perché tra i due intercorreva un buon rapporto”.

La vicina sugli amici del fratello di Chiara

Alla vicina di casa della vittima è stato anche chiesto se “conosceva qualche amico di Marco?”.

Gabetta avrebbe affermato di non conoscere nessuno di persona ma “sapevo di qualcuno che frequentasse la casa per giocare ai videogame con Marco, me ne parlava Chiara”.

La donna avrebbe poi aggiunto che la vittima “si lamentava soprattutto che questi amici andassero anche in camera sua a giocare con il pc”.

Riguardo ai video intimi, secondo la testimone poteva essere “una cosa plausibile” che ne avesse.

L’email in cui si parlava di “un piccione”

Una email in cui si parlava di un “piccione” ha fatto ipotizzare agli investigatori che Chiara potesse avere un interesse anche per un altro uomo. Ma la vicina avrebbe smentito indirettamente questa idea.

“Sono sicura che si riferisse ad Alberto Stasi, si chiamavano con vari nomignoli“, avrebbe detto. “Mi sento di escludere – avrebbe aggiunto – che potesse riferirsi a qualcun altro perché era troppo innamorata di Alberto”.

In quell’estate (del 2007, ndr) Chiara sarebbe stata “molto contenta” perché “sarebbe rimasta da sola a casa con Alberto facendo di fatto una prova di convivenza”.

A testimoniare che la vittima fosse molto legata al fidanzato Stasi sarebbero state anche altre amiche. L’ex collega di lavoro Cristina Tosi l’avrebbe ricordata come “molto gelosa” di Alberto.

Su potenziali spasimanti si è detta “certa di aver parlato solo di due uomini: il fidanzato Alberto” e un collega con cui aveva preso appena un caffé per “una piccola ripicca, un dispetto”, tra innamorati.

Anche all’amica d’università Francesca Callegari, Chiara non avrebbe “mai esposto problematica relativa al loro rapporto”.