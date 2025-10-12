Delitto di Garlasco, l'indagine su Sempio va spostata a Brescia, la richiesta dell'avvocato di Mario Venditti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’avvocato dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, Domenico Aiello, ha chiesto che l’inchiesta su Andrea Sempio e sul delitto di Garlasco venga spostata dalla procura di Pavia a quella di Brescia, dopo che il suo assistito è stato indagato per corruzione nell’ambito dell’indagine sullo stesso Sempio del 2017.

L’avvocato di Venditti chiede che l’indagine su Sempio vada a Brescia

Domenico Aiello, avvocato dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha chiesto che l’inchiesta che indaga sul ruolo di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi sia spostata alla procura di Brescia.

Proprio i magistrati di Brescia hanno infatti accusato il suo assistito di essere stato corrotto dalla famiglia di Andrea Sempio, per ottenere l’archiviazione dell’indagine nei suoi confronti, nel 2017.

ANSA Mario Venditti

La tesi di Aiello è che un’indagine su un magistrato “trascini”, con sé la competenza territoriale di tutte le altre indagini a essa legate e quindi anche la nuova indagine che riguarda Sempio e lo vede indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.

Le dichiarazioni di Aiello

È stato lo stesso avvocato dell’ex procuratore di Pavia a spiegare la sua posizione, come riportato dall’agenzia di stampa Ansa:

Una volta che un’attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio ha determinato l’acquisizione di una notizia di reato su un magistrato e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse.

Aiello ritiene che l’indagine su Sempio sia “il contenitore” delle accuse al suo assistito e, quindi, che i due filoni non possano essere gestiti da procure diverse.

Perché è la procura di Brescia a indagare su Pavia

La ragione per cui l’avvocato ha chiesto lo spostamento a Brescia dell’indagine di Pavia, e non viceversa, è che a essere indagato nella prima è un magistrato che, al momento dei fatti, era parte della procura di Pavia.

Quando le autorità indagano su un magistrato di una procura, infatti, l’indagine non può essere condotta dalla procura di provenienza dell’indagato.

Ogni procura in Italia ha un’altra procura designata a indagare sui suoi magistrati, per quella di Pavia, si tratta della procura di Brescia.