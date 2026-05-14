Garlasco, il bigliettino di Andrea Sempio sull'ex ragazza: "Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sono stati sentiti anche alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio e una sua ex ragazza. Al centro dell’attenzione un bigliettino sull’ultimo incontro con la ragazza nel quale il 38enne scrisse: “Si capiva che avesse paura”. Gli amici lo descrivono come “un ragazzo tranquillo, non si arrabbiava mai”.

Il racconto della ex di Andrea Sempio e il bigliettino

Una ragazza che ha avuto una storia con Andrea Sempio per tre anni è stata sentita “per sommarie informazioni” a luglio. La giovane ha raccontato di averlo conosciuto nel “2014 o 2015” in un locale a Vigevano.

“Abbiamo iniziato ad uscire insieme e da lì è nata una relazione sentimentale che è andata avanti per tre anni”, avrebbe detto la ragazza.

ANSA

I due si sono visti un’ultima volta del 2022 dopo un invito di lui. Il Corriere della Sera riporta che gli inquirenti hanno chiesto all’ex fidanzata di un appunto trovato a casa di Sempio e datato 27 novembre 2022.

“Andato a trovare la Mao. Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa”, c’era scritto.

Lei avrebbe spiegato che probabilmente la frase era legata al fatto che durante quell’incontro era fidanzata con un nuovo ragazzo e quindi “ero preoccupata perché non volevo che ci vedessero in giro”.

La giovane ha inoltre detto che, durante la relazione, ha inviato foto intime a Sempio “in più occasioni, anche senza che lui me lo chiedesse. La ritenevo una cosa del tutto normale in una coppia”, ma di non aver mai girato video “e non me lo ha mai chiesto”.

La relazione sarebbe poi finita “perché io pretendevo che facesse un ulteriore step e cioè che io conoscessi i suoi genitori e lui i miei. Però non se l’è sentita e da lì ho deciso di interrompere. Ma è stata una decisione presa di comune accordo”.

I compagni di scuola su Andrea Sempio

Tra novembre e gennaio sono stati sentiti dai carabinieri anche alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio, studenti dell’anno scolastico 2006/07 all’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi.

Molti lo ricordano come un ragazzo tranquillo e un po’ taciturno. Tra le testimonianze c’è chi ha detto che “non si arrabbiava mai”, chi lo ha descritto come “una persona totalmente gentile ed educata, di certo non come viene descritto oggi sui giornali”.

Riguardo a un video che sarebbe stato girato a scuola e poi finito nel computer di Chiara Poggi il 20 luglio 2007, mentre la ragazza era a Londra dal fidanzato Alberto Stasi, un compagno di scuola ha ipotizzato che probabilmente Sempio voleva farlo vedere a Marco, il fratello della vittima.

Come riporta La Repubblica, un altro ex studente ha spiegato che “il video ritrae un momento di una ricreazione delle ore 10 in cui due miei compagni stavano facendo i pirla”. “All’epoca era normale mettere i video sui cd – avrebbe aggiunto – e quindi probabilmente Andrea e Marco se l’erano scambiato, per poterlo vedere più agevolmente rispetto al piccolo schermo di un cellulare”.

Tutti gli ex compagni di scuola sembrano comunque increduli sulla possibilità che Sempio possa essere l’autore del delitto di Garlasco.

Gli appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio

Nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi c’è anche un appunto trovato a ottobre di una decina di righe scritte a penna in un foglio.

Il testo è all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso.

Appunti con correzioni a una bozza, anch’essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi “recepiti” nell’istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l’autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.