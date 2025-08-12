Delitto di Garlasco, la mamma di Andrea Sempio non ci sta e attacca sulle indagini: "Dette cose non vere"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La madre di Andrea Sempio ha ripetuto che il figlio non c’entra nulla con il delitto di Garlasco e che “stanno tentando di incastrarlo” dicendo cose non vere. Daniela Ferrari è stata intervistata in un programma televisivo sulla Rai e ha spiegato che la vita della loro famiglia è stata stravolta da quando Andrea Sempio ha ricevuto la notizia di essere indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi.

Il racconto della mamma di Andrea Sempio

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha rilasciato un’intervista per il programma “Filorosso“, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

La trasmissione ha dedicato un approfondimento al caso del delitto di Garlasco.

La vita della famiglia Sempio “è cambiata dal 27 febbraio – ha detto Daniela Ferrari – da quando mio figlio è arrivato in casa con un foglio in mano, dicendoci sono dentro per l’ennesima volta, e da lì si è sconvolto tutto”.

“Stiamo passando le pene dell’inferno in casa. Ribadisco per l’ennesima volta che mio figlio non ha fatto assolutamente niente”, ha aggiunto.

L’accusa della madre di Andrea Sempio

Daniela Ferrari ha sottolineato che Andrea Sempio “non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi“. Poi la donna ha spiegato di ritenere che stiano “puntando mio figlio deliberatamente”.

“Secondo me stanno tentando di incastrarlo – è l’accusa della madre di Sempio – creando cose che non sono vere perché sia io che mio marito e mio figlio, abbiamo sempre detto la verità su quella famosa giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno”.

Per Daniela Ferrari, se le indagini verranno fatte correttamente, “una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto io, mio marito e mio figlio non uscirà. Spero solo che questa cosa si concluda il prima possibile perché ci stiamo rimettendo tutti in salute”.

Come è morta Chiara Poggi

Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 in casa sua, nella villetta di Garlasco. Nel 2014 per il delitto, dopo due sentenze di assoluzione, la Corte d’Assise d’appello nel processo di secondo grado bis ha condannato Alberto Stasi, all’epoca dell’omicidio fidanzato della vittima.

Gli elementi principali che hanno portato alla sentenza furono l’analisi delle macchie di sangue “utilizzate per ricostruire le modalità dell’omicidio” che evidenziarono come Chiara Poggi “venne colpita già all’ingresso” della villetta, “ai piedi della scala di accesso al piano superiore”. La ragazza poi fu “trascinata lungo il corridoio verso la porta a libro della cantina” e, poi, il corpo fu “gettato” giù “dalle scale”.

È “pacifico”, scrissero i giudici, che Chiara quella mattina del 13 agosto 2007 “aprì fiduciosa il cancello e la porta di casa dopo averne disattivato l’allarme”. Fece entrare una persona che “lei ben conosceva e aspettava, tanto da non preoccuparsi di accoglierlo in pigiama”.

“L’avere gettato il corpo giù dalle scale induce a ritenere che l’aggressore ben conoscesse anche la casa e la dislocazione dei locali”, si leggeva ancora nella ricostruzione del delitto. Poi, mancavano “segni” che potevano “ricondurre l’aggressione ad un tentativo di furto o di violenza”. Chiara “non si è difesa e non ha reagito affatto”, “a ulteriore conferma del rapporto di estrema confidenza e intimità col visitatore, e del fatto che proprio per questo si fidasse di lui e non si aspettasse in nessun modo di venire da lui così brutalmente colpita”.

Così come – scriveva sempre la Corte – la “univoca direzione, al capo, dei colpi inferti” con un oggetto mai trovato, un martello o un attrezzo da camino forse, è “significativa” di un “rapporto di intimità scatenante una emotività” giustificabile solo “tra soggetti che si conoscevano bene”.

Questi elementi indiziari, che hanno portato a una condanna per Stasi a 16 anni, sono stati successivamente messi in dubbio dai legali del giovane, e recentemente anche dalla procura di Pavia con la riapertura delle indagini.