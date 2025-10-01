Delitto di Garlasco, la previsione di De Rensis sull'inchiesta: "Si allargherà e ci saranno più indagati"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, nel quale perse la vita nel 2007 Chiara Poggi, sembrano andare in diverse direzioni. Tra le ultime notizie c’è l’accusa all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, di corruzione di atti giudiziari per l’archiviazione chiesta nel 2017 per Andrea Sempio. Intervenendo in una trasmissione televisiva, l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha detto che “l’inchiesta si allargherà”.

Le parole di De Rensis sull’inchiesta sul delitto di Garlasco

Antonio De Rensis è intervenuto in collegamento al programma “Dentro la notizia“. Il legame ha ammesso di condividere l’affermazione del conduttore Gianluigi Nuzzi sullo “scenario incandescente con delle accelerazioni” nelle indagini sul delitto di Garlasco “molto importanti nelle prossime settimane”.

“Chi segue questa vicenda – ha detto l’avvocato di Alberto Stasi – mi ha sentito parlare qualche settimana fa di autunno caldo“.

ANSA

Antonio De Rensis, il legale di Alberto Stasi

Nuzzi ha quindi replicato che quanto sta accadendo faccia pensare al fatto che la giustizia abbia delle sacche malate, probabilmente riferendosi al procedimento nei confronti dell’ex pm Venditti.

“Quello che lei dice ha un senso. Io traggo l’aspetto positivo da questa indagine – ha spiegato il legale – l’uomo è fragile e questa fragilità c’è in tutte le componenti della nostra società, ma al tempo stesso, questa indagine così approfondita ci dà la speranza che vi è comunque una gran parte delle istituzioni che ha coraggio“.

Come si allargherà l’indagine

De Rensis ha poi aggiunto: “Credo che ci sarà un allargamento” dell’indagine.

“A volte gli allargamenti vanno a destra a sinistra, in basso e in alto”, sono le parole dell’avvocato riferendosi alla possibilità che le indagini vadano in diverse direzioni.

“Se si trattasse soltanto di quel fogliettino, i G.I.C.O. (Gruppi d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, ndr) stavano a casa – ha sottolineato il legale di Stasi – se ci sono i G.I.C.O. a indagare non è solo il fogliettivo, criminalità organizzata”.

Il riferimento di De Rensis è a un foglio ritrovato a maggio 2025 a casa di Andrea Sempio in cui c’era scritto “Venditti gip archivia 20X 30 euro”, per la procura di Brescia i “20 e 30 euro” sarebbero 20 o 30mila euro che sarebbero stati dati all’ex procuratore o ad altri per archiviare la posizione di Sempio.

L’accusa di corruzione all’ex procuratore

Il 26 settembre 2025 sono state perquisite le abitazioni della famiglia Sempio e dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti.

Secondo la Procura di Brescia, Venditti nel 2017 avrebbe “ricevuto una somma indebita di denaro, nell’ordine di 20-30mila euro, per favorire Andrea Sempio nell’ambito del procedimento penale di cui era co-titolare in qualità di procuratore aggiunto della Repubblica”.

Nelle indagini sarebbe emerso anche che tra il dicembre 2016 e il giugno 2017 le zie di Andrea Sempio avevano emesso assegni verso il padre di Andrea per una cifra complessiva di 43mila euro. Così come la Procura avrebbe accertato che Sempio e il padre, nello stesso periodo, avrebbero effettuato prelievi in contanti per 35mila euro.