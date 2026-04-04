Delitto di Garlasco, la profezia sul pc di Chiara Poggi che "farà grandi danni, verranno fuori verità pesanti"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La perizia sul pc di Chiara Poggi “farà grandi danni”. Ne è convinto il giornalista Carmelo Abbate, che ha commentato in Tv gli ultimi sviluppi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, esprimendosi in particolare su cosa ci sarebbe da aspettarsi dai risultati della consulenza informatica appena depositata in procura a Pavia dal dottor Paolo Dal Checco.

Gli accertamenti sul pc di Chiara Poggi

Al centro degli accertamenti degli inquirenti ci sono i tre video intimi salvati sul pc di Chiara Poggi il 17 settembre 2006, per cercare di verificare se la loro visualizzazione possa costituire o meno un movente dell’omicidio.

I pm stanno cercando di ricostruire se i filmati registrati da Alberto Stasi insieme alla fidanzata siano stati visti da qualcuno al di fuori della coppia, su quel computer che poteva essere utilizzato da tutta la famiglia, oltre che agli amici del fratello Marco, come l’attuale indagato Andrea Sempio.

ANSA

La consulenza informatica

Dopo circa otto mesi dal caricamento dei video, Chiara Poggi aveva deciso di metterli in un file nominato “albert.zip”, sul quale aveva inserito una password e che aveva reso invisibile un mese prima della morte.

Non tutti i filmati sarebbero stati però inaccessibili secondo il dottor Daniele Occhetti, che analizzò il pc nel 2009: “Chiara ha un file zippato sul desktop dove, se un utente provava ad accedere e quindi decomprimeva questo contenuto si trovava un file visibile chiamato primo maggio e un file compresso, cifrato, protetto da password” ha dichiarato il perito del giudice di primo grado, alla trasmissione Quarto Grado.

Inoltre, a giugno 2007 la 26enne aveva copiato i tre filmati in una chiavetta Usb.

Nella pennetta sarebbero però rimasti solo temporaneamente, dato che dopo l’omicidio non sarebbero stati trovati all’interno del supporto.

Gli investigatori stanno provando a capire se dietro queste precauzioni ci sia una ragione che possa essere legata al delitto.

Secondo i periti informatici della famiglia Poggi nessuno avrebbe visualizzato questa cartella, ma il consulente della difesa di Alberto Stasi, l’ingegnere Alessandro Borra, sostiene invece che quel file possa essere stato aperto.

I possibili elementi legati al delitto

In attesa di scoprire le conclusioni del consulente incaricato dalla procura di Pavia, Paolo Dal Checco, il giornalista Carmelo Abbate sostiene che dal pc di Chiara Poggi “verranno fuori delle verità che avranno un peso“.

“Penso che il computer di Chiara farà grandi danni” ha commentato ospite in Tv a Quarto Grado ” danni a chi ha voluto far passare una teoria, a chi ha detto qualcosa che potrebbe essere smentito”.