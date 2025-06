Delitto di Garlasco, le dichiarazioni inedite della madre di Alberto Stasi e di un altro testimone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Le Iene nell’ultima puntata di martedì 3 giugno sono tornate a parlare del delitto di Garlasco. Gli inviati della trasmissione hanno intervistato Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, che si dice convinto dell’innocenza del suo assistito e di Alberto Stasi. Sono poi state mostrate le dichiarazioni inedite, registrate anni fa, della madre di Stasi e di altro testimone, un uomo del paese che racconta di voci su una presunta relazione segreta di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, la teoria dell’avvocato di Sempio

Intervistato dall’inviato de Le Iene, l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, si dice convinto dell’innocenza del suo assistito, al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Ma anche di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo Lovati l’allora fidanzato della giovane ha raccontato delle inesattezze, ma lo ha fatto non per se stesso ma per “coprire degli altri“.

Cioè i veri responsabili del delitto. Secondo il legale, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa perché “aveva scoperto delle cose compromettenti“, perché al Santuario della Bozzola c’era la pedofilia“.

A ordinare l’uccisione della ragazza sarebbe stata una “organizzazione criminale che traffica gli esseri umani”.

E che avrebbe poi imposto a Stasi cosa dire minacciandolo di ucciderlo.

Le dichiarazioni della madre di Alberto Stasi

È stata poi mandata in onda una intervista inedita alla madre di Alberto Stasi, registrata diversi anni fa.

La donna è convinta dell’innocenza del figlio: “È un’ingiustizia totale, perché hanno indagato solo su Alberto, senza guardarsi intorno”.

Alberto Stasi è stato assolto due volte, ricorda, poi cosa sia successo “è un mistero”.

“Sono pienamente convinta che verrà fuori la verità un giorno”, ha aggiunto.

La presunta relazione segreta di Chiara Poggi

Sono state quindi mostrate le dichiarazioni fatte anni fa da un testimone, un residente di Garlasco oggi scomparso, sentito dai carabinieri durante la prima indagine.

L’uomo ha raccontato di aver visto la bici nera in via Pascoli e di averlo riferito agli inquirenti soltanto due anni dopo.

Il signore ha poi parlato di voci di paese su una presunta relazione segreta di Chiara Poggi: “Si diceva che un adulto avesse un debole per Chiara”.

Per poi pentirsi subito dopo: “Io vi denuncio perché io non l’ho detta, perché è una cosa delicata”.

Famiglia Poggi: “R icostruzioni romanzesche”

Dichiarazioni su una presunta relazione di Chiara Poggi “già all’epoca ritenute del tutto false“, dice la famiglia Poggi attraverso una nota degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna.

“La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara”, si legge nella nota.

Gli avvocati dei genitori di Chiara Poggi parlano di un clima insostenibile creato da continue fughe di notizie e da “ricostruzioni romanzesche liberamente costruite dai soggetti più vari”.

Tutto ciò ha generato “l’incontrollabile diffusione di ogni genere di insinuazioni in totale dispregio della realtà dei fatti e del rispetto dovuto ad ogni singola persona a qualsiasi titolo coinvolta nelle vicende in questione”.