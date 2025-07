Delitto di Garlasco, le immagini delle provette usate nell'incidente probatorio

Durante la puntata di Morning News andata in onda giovedì 17 luglio sono state trasmesse le immagini delle provette usate dagli inquirenti durante l’incidente probatorio della seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. In due provette sono contenuti i capelli rinvenuti, rispettivamente, nella mano destra e in quella sinistra di Chiara Poggi. Ci sono, poi, due provette contenenti le unghie delle due mani della 26enne uccisa in via Pascoli e i tamponi effettuati nella bocca della vittima con una garza non sterile.

Le provette dell’incidente probatorio

Giovedì 17 luglio Morning News ha mandato in onda l’immagine delle provette usate nel maxi incidente probatorio per il delitto di Garlasco.

In nove contenitori è custodito il materiale rilevato sul corpo di Chiara Poggi durante le varie perizie. Ciascuna provetta è segnata da un’etichetta.

In due contenitori circolari sono conservati i capelli trovati, rispettivamente, nella mano destra e nella mano sinistra della 26enne. Altre due provette contengono le unghie di entrambe le mani della ragazza.

Ancora, troviamo infine la garza utilizzata dal medico legale per rilevare tracce biologiche all’interno della bocca di Chiara. Da questa garza – non sterile, non trattandosi di un tampone orale – sono stati estratti cinque campioni, in uno dei quali è stato isolato il profilo biologico attribuito a un Ignoto 3.

Il Dna di Ignoto 3

Il profilo attribuibile a un Ignoto 3, rilevato in uno dei cinque campioni estratti dalla garza usata per il cavo orale di Chiara Poggi in sede autoptica, è il nuovo scoglio del caso Garlasco.

Il profilo è venuto fuori dall’analisi della genetista Denise Albani, incaricata dalla Procura, nel corso dell’incidente probatorio. Si tratta di un Dna con cromosoma Y, dunque attribuibile a un soggetto maschile il cui nome non è presente nei database degli inquirenti.

Per questo motivo la Procura di Pavia ha avviato gli accertamenti partendo dalle frequentazioni di Andrea Sempio, l’unico indagato nella nuova inchiesta. Il pomeriggio di giovedì 17 luglio i carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno ascoltato due ex compagni di scuola del 36enne. In seguito verranno ascoltati i docenti della scuola che Sempio ha frequentato dal 2002 al 2007, e verranno acquisiti i registri.

Garlasco e le contaminazioni

Secondo Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma e oggi consulente della difesa di Sempio, la presenza di un Ignoto 3 tra i profili isolati sui campioni estratti dal cavo orale di Chiara Poggi è dovuta a una contaminazione.

Dello stesso parere è Massimo Lovati, l’avvocato di Sempio. L’ipotesi è che in sede autoptica, dato che per l’analisi della bocca di Chiara non fu usato un tampone oro-faringeo, la garza impiegata per l’esame sia stata contaminata dalle persone presenti nella sala delle autopsie.

Per questo motivo la genetista Denise Albani vuole fare chiarezza: è dato sapere che durante l’esame sul cadavere erano presenti il medico legale Dario Ballardini e il suo assistente Ernesto Gabriele Ferrari, il cui Dna è presente all’80% in un campione e in una percentuale minore, insieme a quello di Ignoto 3, in un altro campione.