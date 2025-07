Delitto di Garlasco, le telefonate di Alberto Stasi dopo la morte di Chiara Poggi: "Quello non lo tocco più"

Nei giorni e nelle settimane successive al delitto di Garlasco Alberto Stasi, in quel momento ancora non indagato e tanto meno condannato, usava la premura di tenere il suo cellulare spento. Dal telefono fisso di casa, durante una chiamata con un suo amico della Puglia, intercettato dalle cimici installate dai carabinieri aveva spiegato che il suo telefonino era spento perché non voleva sovrascrivere le telefonate effettuate a casa Poggi durante la mattina in cui si consumò l’omicidio. Per gli inquirenti, invece, con quella strategia Stasi intendeva costruirsi un alibi.

Il telefonino spento di Alberto Stasi

Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 18 luglio sono stati ascoltati degli audio catturati durante le prime indagini sul delitto di Garlasco.

Alle 23:01 del 13 agosto 2007 i carabinieri avevano installato delle cimici in casa Stasi, e proprio quei dispositivi avevano fornito agli inquirenti alcuni elementi utili a costruire l’impianto accusatorio contro il fidanzato della vittima.

Il 15 agosto, alle 10:59, Stasi aveva telefonato a un suo amico in Puglia dal telefono fisso di famiglia. Solo due giorni lo separavano dal delitto di Chiara Poggi.

L’amico, che si interessava del suo stato d’animo dopo la tragedia, gli aveva chiesto se altre volte avrebbe potuto contattarlo sul telefonino. Alberto Stasi gli aveva risposto: "Adesso è sempre spento. Se chiamo o ricevo mi si sovrascrivono gli orari. Se vuoi mi chiami su casa. Perché ci sono le ultime chiamate che ho fatto a lei".

La sovrascrittura delle chiamate

Alle 21:44 del 16 agosto, poi, Stasi aveva manifestato la stessa preoccupazione. Quella sera aveva la cornetta alzata del telefono fisso e attendeva che qualcuno dall’altra parte rispondesse.

Nel frattempo parlava con qualcuno in casa e diceva: "Puoi cambiare anche solo la scheda, però ci sono anche i messaggi della Chiara, non li voglio cancellare. Non lo tocco più quello lì.

I sospetti degli inquirenti

Queste parole pronunciate da Stasi sia al telefono con l’amico della Puglia sia verso qualcuno presente in casa, agli occhi degli inquirenti, si presentavano come una strategia per crearsi un alibi.

Gli investigatori, infatti, sostenevano che la sovrascrittura delle chiamate effettuate a Chiara Poggi, sia sul telefonino che sul telefono fisso, avrebbero disinnescato il racconto che l’allora 24enne aveva fornito ai carabinieri e alle autorità a partire dalle 13:50, quando chiamò il 118 dopo aver scoperto il cadavere della ragazza.

Per questo Stasi, sempre secondo l’accusa, aveva tanta premura di conservare quelle ultime chiamate registrate sul suo telefonino. Per gli innocentisti, invece, Alberto intendeva solamente conservare un ricordo della fidanzata.