Delitto di Garlasco, le tracce sui pedali della bici nera dai funghi al dna di Chiara Poggi

Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi nel processo sul delitto di Garlasco dal 2014, ha ripercorso in un’intervista la storia delle perizie sui pedali della bicicletta Umberto Dei, che presentava tracce del dna di Chiara Poggi. La legale ricorda che le analisi ordinate dal giudice del processo di primo grado trovarono che il materiale genetico rinvenuto non era di natura ematica.

L’intervista a Giada Bocellari

In un’intervista al programma Mattino Cinque, l’avvocata che difese Alberto Stasi dal 2014, Giada Bocellari, ha raccontato la vicenda delle analisi sui residui trovati sui pedali di una delle biciclette del ragazzo ai tempi dell’omicidio di Garlasco.

L’avvocata ha ricordato come la prima delle perizie aveva rilevato “globuli rossi” nei vetrini con il materiale rilevato sui pedali. Da questo deriva la convinzione diffusa che su di essi sia stato trovato sangue.

L'avvocata Giada Bocellari

“Questa circostanza, che venne chiarita nel 2007 tanto è vero che il fermo di Stasi non venne convalidato e non gli venne applicata nessuna misura di custodia cautelare e venne scarcerato” ha detto Bocellari.

Le analisi del 2009

L’avvocata di Stasi ha poi ricordato che, con ulteriori perizie, si era però chiarito che non era certo che quello sui pedali fosse effettivamente il sangue di Chiara Poggi.

La questione fu poi chiarita ancora meglio nel 2009, con un’altra perizia, richiesta dal giudice di primo grado. I periti aprirono i vetrini, e dissero che il loro contenuto risultava confermare la presenza di lieviti, quindi di funghi.

“Questo è un dato importantissimo, perché non proviene da una perizia della difesa, ma da una del giudice. Il Dna di Chiara Poggi c’era, ma non sui pedali della bicicletta Umberto Dei, che però non è quella che vede la testimone, e non era nemmeno di natura ematica” ha poi continuato l’avvocata.

Da dove viene il dna di Chiara Poggi

La difesa aveva costruito, su questa perizia e su una dichiarazione della mamma di Chiara Poggi, una teoria sulla provenienza di questa traccia genetica.

“Noi avevamo agli atti la dichiarazione della madre di Chiara, nella quale diceva che in quella primavera la figlia e Stasi erano andati alla festa del Santuario della Bozzola e lei era tornata con la caviglia escoriata, quindi potrebbe il motivo del risultato della perizia essere quello” ha spiegato l’avvocata.

“Potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere saliva, potrebbe essere uno starnuto fatto vicino al pedale, ma il dato importante è che quello non è sangue” ha concluso Bocellari.