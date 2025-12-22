Delitto di Garlasco, lo sfogo di Andrea Sempio sulla paura di ritrovarsi "in galera da innocente"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“No”, è una risposta secca e perentoria, quella data da Andrea Sempio ad Alessandro Sallusti in un’intervista esclusiva per 10 minuti, il format che il giornalista sta conducendo nel corso della momentanea assenza di Nicola Porro. “No”, dice l’indagato per il delitto di Garlasco, per rispondere alla domanda se abbia ucciso Chiara Poggi. La sua famiglia subisce l’ondata travolgente della nuova inchiesta, specialmente dal punto di vista mediatico. Quando pensa alla possibile innocenza di Alberto Stasi riflette: “E se mi trovassi in una stessa condizione?”, si domanda, non nascondendo il timore di “ritrovarmi io magari in galera da innocente”.

Il pensiero su Alberto Stasi

Nel 2016 prima e nel 2025 poi, Andrea Sempio e la sua famiglia si ritrovano a celebrare il Natale con l’ombra della Procura alle spalle. Sempio, come noto, è indagato per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Pochi giorni dopo l’incidente probatorio è stato intervistato da Alessandro Sallusti per 10 minuti, il format condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Il conduttore gli chiede un pensiero sulla possibilità che Alberto Stasi sia innocente. Sempio risponde che tale pensiero “ti fa riflettere”, nel senso: “E se mi trovassi in una stessa condizione?”.

“Io sto rischiando di andare verso quella condizione”, puntualizza Andrea Sempio, che non nasconde la paura di “ritrovarmi io magari in galera da innocente“.

Andrea Sempio chiarisce sulle “cose inimmaginabili”

Nel corso dell’intervista Alessandro Sallusti lo incalza su uno dei suoi diari. In uno di questi gli inquirenti avevano trovato un appunto che recitava: “Ho fatto cose inimmaginabili“.

Sempio spiega che quella nota sarebbe stata ritrovata in un taccuino “prima che mi arrivasse l’avviso di garanzia”, una frase messa nero su bianco “al termine di una giornata in cui erano successe diverse cose (…) nel senso che era stata una giornata di caos“. “È un po’ come fare una seduta dallo psicologo con te stesso”, aggiunge Andrea Sempio.

Gli effetti della nuova inchiesta su Garlasco sulla sua famiglia

La sua è una “famiglia molto unita”, precisa Sempio, e l’ondata mediatica arrivata a gamba tesa a seguito della nuova inchiesta che lo vede indagato ha travolto tutti. “Io e i miei in casa cerchiamo di tenerci un po’ l’uno con l’altro”, dice a Sallusti.

Recentemente Sempio è ritornato in casa dei genitori, pagando lo scotto di avere sempre il plotone di cronisti costantemente pronti a catturare i vari momenti e alla ripetuta ricerca di strappare una dichiarazione. Anche una visita dalle zie, cosa che suo padre Giuseppe fa tutti i giorni, può diventare un caso: “I giornali titolavano ‘Summit segreto a casa delle zie di Sempio‘. No, quel summit c’era il giorno prima e c’è stato anche i giorni dopo, è proprio così la mia famiglia”.