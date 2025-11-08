Delitto di Garlasco, Massimo Lovati attacca Soldani e Grassi: "Mai chiesto soldi ai Sempio, dicano verità"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Quarto Grado: l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha attaccato i colleghi Soldani e Grassi. Il legale ha affermato di non aver "mai chiesto soldi ai Sempio", riportando che la famiglia dell’indagato avrebbe invece consegnato i soldi presso lo studio di Soldani. Lovati ha riferito di non essere mai stato presente al momento della ricezione delle buste e di aver ricevuto il denaro successivamente dai due colleghi.

Delitto di Garlasco: la nuova intervista a Massimo Lovati

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda il 7 novembre, l’ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, Massimo Lovati, ha rilasciato un’intervista esclusiva.

Il legale ha definito la sua battaglia legale una partita giocata "al fianco di Andrea Sempio dal 2017 a pochi giorni fa". Lovati ha inoltre avvisato: "Non è finita qui, è una partita che è stata sospesa".

Al legale è stato poi chiesto di ripercorrere alcune tappe della vicenda e ha ricordato che, a comporre il pool difensivo nel 2017, oltre a lui, c’erano anche gli avvocati Soldani e Grassi.

"Mai chiesto soldi ai Sempio"

A Massimo Lovati sono state poi chieste delucidazioni sulle movimentazioni anomale individuate dalla Procura di Brescia in relazione al caso Garlasco.

"Io ho ricevuto quanto di mia spettanza dalla famiglia Sempio nel corso di otto mesi di attività professionale", ha affermato Lovati. "Andavo a prendere la mia parte, il mio terzo, nello studio Soldani".

L’avvocato ha poi sottolineato di non aver mai chiesto denaro direttamente alla famiglia Sempio: "Non ho mai avuto rapporti di richiesta di soldi con Sempio".

L’appello a Soldani e Grassi: "Dicano la verità"

Secondo la versione di Massimo Lovati, la famiglia Sempio consegnava il denaro ai legali Soldani e Grassi.

"Quando loro portavano questa busta, Soldani e Grassi mi telefonavano, poi io andavo da loro e prendevo la mia parte", ha riportato Lovati, che afferma quindi di non essere mai stato presente al momento della consegna del denaro.

Lovati ha poi lanciato un appello ai due colleghi: "Dicessero la verità, inutile nascondersi come lo struzzo. Se non hanno fatturato, che problema c’è? Se loro dicessero la verità, 15 + 15 + 15 fa 45. Io ho preso 15".

Soldani e Grassi, tuttavia, hanno sempre dichiarato di non aver ricevuto compensi, ma di essere stati pagati in visibilità.

Al termine dell’intervista, Lovati si è dichiarato disponibile a tornare a difendere Andrea Sempio nel caso Garlasco. Se il suo ex assistito lo contattasse, lo accoglierebbe "a braccia aperte".