Delitto di Garlasco, Massimo Lovati contro Corona: "Mi ha pugnalato alle spalle, Sempio l'ha presa male"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuove dichiarazioni dell’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, alimentano ulteriormente attorno alle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Il legale non ha nascosto, come già confermato dal suo stesso assistito, di poter essere sostituito dopo le dichiarazioni fatte a Fabrizio Corona. Inoltre, ha spiegato di essersi sentito tradito dal creator di Falsissimo, aggiungendo dettagli sull’alcool assunto durante la chiacchierata diventata virale e sul suo appeal televisivo.

Cosa ha detto Massimo Lovati a Fabrizio Corona

Le dichiarazioni che potrebbero far finire l’era di Massimo Lovati come volto di punta del team legale di Andrea Sempio riguardano sia il delitto di Garlasco che il caso di Yara Gambirasio.

Andate in onda nell’ultima puntata di Falsissimo, hanno fatto discutere le parole dell’avvocato su una sua proposta al suo assistito di sparire dopo l’omicidio di Chiara Poggi e la presunta passione per l’ippica del procuratore Venditti che avrebbero in comune.

ANSA Massimo Lovati nel team di avvocati di Andrea Sempio a margine di un’intervista

Nessun passaggio su una presunta corruzione del magistrato-

Ha spiegato che i soldi della famiglia Sempio nel mirino degli inquirenti della Procura di Pavia sono in parte andati anche a lui per il suo lavoro.

Sul caso Yara Gambirasio ha accusato la difesa di Massimo Bossetti, a suo dire avrebbe vinto il processo dichiarandosi amante della vittima.

Massimo Lovati ingannato da Fabrizio Corona

A Il Corriere della Sera l’avvocato è tornato nuovamente sulle dichiarazioni fatte all’ex re dei paparazzi e alla reazione di Andrea Sempio allo scalpore generato dalle sue parole.

Il suo assistito a Quarto Grado aveva già ammesso di valutare una possibile sostituzione del suo storico legale all’interno del team che lo supporta, lo stesso Lovati ha ammesso che l’indagato “non ha preso bene” le dichiarazioni.

Come già accennato a Ignoto X, ha parlato di “trappolone” in cui è caduto con ingenuità.

Fabrizio Corona gli avrebbe fatto credere di essere in lizza per un ruolo all’interno di una serie in cui avrebbe interpretato un avvocato senza scrupoli.

Dopo aver bevuto, un po’ troppo, gli avrebbe detto di andare a ruota libera e il legale pensava di recitare per il provino della serie di cui gli aveva parlato in precedenza l’imprenditore.

Lovati ha ammesso “è vero, io bevo, ma sia chiaro l’alcol lo sopporto bene”.

La reazione di Andrea Sempio

Essere escluso dalla difesa di Andrea Sempio, che assiste dal 2006, per Massimo Lovati sarebbe un dispiacere.

Spera di essere confermato, in caso contrario non se ne farà “una malattia”.

Sull’argomento non è mancata una battuta sulle affermazioni dei Sempio riguardo all’averlo scelto perché costava poco “in fondo è vero”.

Lo ha definito un caso che ha a cuore e che lo ha sempre stuzzicato dal punto di vista professionale.

Non ha negato di essere stato subito chiaro con il suo cliente, non si farà mai prevaricare nelle decisioni.

Sulla sua esposizione televisiva si esprime chiaramente, non è una sua scelta, non si piace ma per gli addetti ai lavori funziona.