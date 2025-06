Delitto di Garlasco, Mattia Capra e l'amicizia con Andrea Sempio e Marco Poggi: "Frequentavo la casa"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le indagini sul delitto di Garlasco si arricchiscono di ulteriori elementi, in questo caso nuove rivelazioni arrivano da Mattia Capra, amico storico della cerchia di Marco Poggi e Andrea Sempio. Non è indagato e ha tenuto a specificare in un’intervista di aver frequentato spesso casa Poggi e di non avere un alibi per il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007.

Garlasco, Mattia Capra e il legame con Andrea Sempio

In un’intervista rilasciata a Quarto Grado, Mattia Capra vuole fare chiarezza sulla sua posizione e sulla sua amicizia con Andrea Sempio e Marco Poggi. Il personal trainer vuole prendere le distanze dal concetto che il gruppo di amici ha fatto fronte comune in questi anni, squadra per le indagini.

Non deve passare il concetto di “coprirsi le spalle l’uno con l’altro”. Emerge anche un dettaglio importante nel corso dell’intervista ai microfoni Mediaset.

Andrea Sempio e Mattia Capra erano amici di Marco Poggi all’epoca del delitto di Garlasco

Mattia Capra sottolinea che non erano sempre in gruppo come un unico blocco, c’erano anche dei momenti in cui “alcuni c’erano e altri no”. Attualmente con Andrea Sempio e gli altri della compagnia sono ancora amici ma si vedono di rado perché ognuno ha la sua vita. Se ci sono dubbi sul delitto di Garlasco è giusto che ci siano delle indagini e si faccia chiarezza anche se coinvolgono delle persone a lui vicine come Sempio.

D’altronde, sottolinea il personal trainer, dalle indagini e dal fango mediatico si può uscire anche puliti.

Mattia Capra e il rapporto con Chiara e Marco Poggi

Mattia Capra conosceva Marco Poggi da prima delle medie e non ricorda il momento esatto in cui l’ha incontrato per la prima volta. Il loro rapporto si è intensificato anche perché giocavano insieme da ragazzini nel Garlasco Calcio. Frequentava casa Poggi ed è stato anche nella cantina triste scenario del tentativo di occultamento del cadavere di Chiara Poggi. Ricorda di esserci stato una volta per pesarsi.

Da adolescente aveva qualche kg di troppo e ricorda il peso che segnava la bilancia, 94 kg. Per questo ha un ricordo nitido della sua presenza in cantina nonostante siano passati tanti anni. Principalmente la sua presenza insieme a Marco Poggi, Andrea Sempio e compagnia era all’interno del salotto di casa per giocare a Game Cube, però, come è facile dedurre è stato anche in altri ambienti della villetta di Garlasco.

Mattia Capra conosceva ovviamente Chiara Poggi ma non aveva con lei nessuna frequentazione, nessuna amicizia, la salutava in quanto sorella del suo amico Marco. Ed è proprio riguardo al fratello della vittima che ha parlato di supposizioni emerse in queste ore.

Non ricorda dopo 18 anni se Marco Poggi annunciò alla compagnia di amici della sua vacanza con i genitori ma sapeva che il ragazzo fosse partito.

Inoltre non trova per nulla credibile la ricostruzione di un allontanamento dal Trentino da parte del fratello di Chiara durante la vacanza.

Andrea Sempio e Chiara Poggi avevano una relazione?

Sono fondamentalmente due le risposte principali che emergono nel corso dell’intervista a Quarto Grado che più interessano riguardo le ultime notizie sul delitto di Garlasco o meglio indiscrezioni.

A domanda diretta sul presunto legame tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, Mattia Capra è stato categorico. Non ha mai sentito Sempio fare dei commenti sulla sorella del suo amico Marco ed è sicuro di non conoscere segreti sul rapporto tra Chiara e Andrea. Dopo la vacanza a Punta Ala, successiva al delitto di Garlasco, non ha mai visto “strano” Sempio.

Il personal trainer ha ribadito anche di non aver nessun motivo di pensare all’esistenza di un segreto di questa portata.

Il mancato alibi e la smentita sulla droga

Mattia Capra non è indagato, era nella compagnia storica di Marco Poggi, insieme ad Andrea Sempio, Roberto Freddi e l’attuale frate Alessandro Biasibetti. È tra coloro che hanno fornito il Dna per esclusione per l’incidente probatorio e la sua casa è stata oggetto di sopralluogo da parte delle forze dell’ordine.

Il suo nome compare insieme a quello di Roberto Freddi in una relazione tecnica dei carabinieri datata 8 febbraio 2024 in qualità di “individui frequentanti la casa della vittima nei cui confronti era stato possibile compiere acquisizioni di materiale biologico”.

Inoltre Freddi e Capra emergono per diversi contatti telefonici con Sempio la mattina del 13 agosto 2007. Secondo il settimanale Giallo le celle telefoniche smentirebbero la presenza fisica di Andrea Sempio a Vigevano e di Mattia Capra e Roberto Freddi a Garlasco.

Il personal trainer ha confermato lui stesso a Quarto Grado di non avere un alibi. Infine esclude categoricamente le supposizioni sull’influenza di una cattiva compagnia e soprattutto dell’uso di stupefacenti.

Lui non ne ha mai fatto uso anche perché entrambi i genitori sono morti per questo e non gli risulta nemmeno che Andrea Sempio abbia fatto uso di droga in quegli anni.