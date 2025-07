Delitto di Garlasco, nessuna contaminazione recente della garza con il Dna di "ignoto 3": cosa sappiamo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Dna di “ignoto 3”, trovato sulla garza usata per prelevare materiale genetico dalla bocca di Chiara Poggi, non è frutto di contaminazione recente: è l’ultimo elemento emerso sul caso di Garlasco. La perita Denise Albani l’ha confermato dopo il confronto con i profili di chi è stato nel laboratorio. Seguiranno ora analisi su altri soggetti coinvolti nel 2013.

Garlasco, la conferma dalla garza

Escluso l’inquinamento recente del Dna appartenente a “ignoto 3”, individuato su una garza impiegata nel 2007 per prelevare materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi.

Lo ha accertato la perita Denise Albani, incaricata dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, di eseguire accertamenti irripetibili nell’ambito della riapertura delle indagini sull’omicidio della giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

ANSA

Le analisi hanno escluso contaminazioni recenti del Dna di “ignoto 3”

Con chi è stato confrontato il Dna di “ignoto 3”

La genetista ha analizzato il Dna maschile rinvenuto nel cavo orale della vittima, confrontandolo con quello delle persone che hanno avuto accesso al laboratorio durante le analisi.

Tra questi vi sono i suoi collaboratori, Luciano Garofano (consulente della difesa di Andrea Sempio, attualmente indagato) e Marzio Capra (esperto della famiglia Poggi). A ognuno è stato effettuato un tampone salivare per escludere interferenze.

Tale controllo non è stato necessario per altri consulenti, come quelli della difesa di Alberto Stasi, che hanno assistito da dietro una vetrata.

I prossimi passi

Terminata la pausa estiva, già programmata da tempo, Albani procederà al confronto con ulteriori profili, tra cui quelli di chi, nel 2013, partecipò all’autopsia, come chi scattò fotografie in sala o altri collaboratori del medico legale Marco Ballardini.

Il fatto che sia stato già rilevato il Dna di un infermiere coinvolto nella preparazione del corpo per l’esame autoptico, trovato sulla garza usata per il tampone orale, conferma che il materiale in questione non era sterile e potrebbe essere stato contaminato in modo accidentale.

La nota della Procura di Pavia

Il 19 luglio, con una comunicazione ufficiale, il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha voluto prendere posizione contro le continue dichiarazioni rilasciate da opinionisti e consulenti sul caso Garlasco.

Il magistrato ha criticato apertamente la tendenza, sempre più diffusa, ad attribuire all’Ufficio della Procura valutazioni, ricostruzioni, decisioni in atto e persino presunti stati d’animo, pur in assenza di comunicazioni formali.

Secondo la nota, solo i magistrati responsabili delle indagini — che tengono costantemente aggiornato il procuratore sull’andamento e la precisione degli accertamenti — parleranno pubblicamente, ma esclusivamente a conclusione delle attività investigative, e saranno loro a prendere le decisioni del caso.

Napoleone ha precisato che qualsiasi lettura o ipotesi formulata da soggetti esterni alla Procura, priva di fondamento ufficiale, contribuisce soltanto a creare confusione nel dibattito pubblico. Per questo motivo, ha ribadito, ogni riferimento alle intenzioni o attività della Procura di Pavia che non provenga da fonti ufficiali deve essere considerato privo di validità.