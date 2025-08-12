Delitto di Garlasco, nuove verifiche sulle cause della morte di Chiara Poggi: la decisione della Procura
Nuove verifiche sulle cause della morte di Chiara Poggi: i motivi della decisione presa dalla Procura di Pavia sul caso del delitto di Garlasco
Novità importanti sul delitto di Garlasco e la morte di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha annunciato che il dna rilevato sulla garza utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico nella bocca della vittima apparterrebbe a un cadavere sottoposto ad autopsia in concomitanza con quella di Chiara Poggi. Non solo: la Procura ha disposto nuove verifiche sulle cause del decesso della giovane uccisa il 13 agosto 2007.
- Morte Chiara Poggi, disposte nuove verifiche sulle cause
- Chi è Cristina Cattaneo, nuova consulente nel caso Garlasco
- La scoperta su ignoto 3 e la garza contaminata
Morte Chiara Poggi, disposte nuove verifiche sulle cause
In una nota diffusa nella mattinata di martedì 12 agosto, la Procura di Pavia ha reso noto di aver affidato alla professoressa Cristina Cattaneo “nuove verifiche sulle cause della morte” di Chiara Poggi.
L’obiettivo è quello di “garantire una valutazione più ampia degli elementi raccolti, sia in sede medico-legale sulla vittima, sia sul luogo del delitto”.
Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2017 nella villetta della sua famiglia a Garlasco. A distanza di 18 anni la Procura di Pavia a disposto nuove verifiche sulle cause del suo decesso.
Chi è Cristina Cattaneo, nuova consulente nel caso Garlasco
La nuova consulente Cristina Cattaneo è professoressa Ordinaria del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, nonché una “figura di riferimento nel campo dell’antropologia e medicina legale”.
Tra i vari casi, l’esperta si è occupata in passato anche dell‘omicidio di Yara Gambirasio,
La scoperta su ignoto 3 e la garza contaminata
Nello stesso comunicato, la Procura di Pavia ha comunicato che il dna rinvenuto sulla garza usata nel 2007 dal medico legale per prelevare materiale biologico all’interno della bocca di Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello di un cadavere sottoposto ad autopsia in concomitanza con quella della vittima del caso Garlasco.
La Procura di Pavia aveva deciso di disporre approfondimenti specifici in tal senso proprio perché riteneva possibile una “contaminazione” con precedenti esami autoptici eseguiti in quel periodo.
Il risultato della comparazione condotta con “preparati istologici” di 5 maschi la cui autopsia fu fatta in concomitanza con quella di Chiara Poggi ha evidenziato, si legge nella nota della Procura di Pavia, “una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E“.