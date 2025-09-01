Delitto di Garlasco, nuovo dna sul pollice di Chiara Poggi e 3 tracce forse femminili sulla scena del crimine

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rilevato un nuovo Dna sul pollice della mano destra di Chiara Poggi. La medesima sul cui mignolo, per i pubblici ministeri, ci sarebbero tracce biologiche di Andrea Sempio, il nuovo indagato. Per quel che riguarda il delitto di Garlasco, inoltre, ci sarebbero da considerare tre tracce biologiche presumibilmente femminili isolate in tre punti della scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007.

Delitto di Garlasco e il Dna sul pollice di Chiara Poggi

Il campione è stato contrassegnato dai Ris di Parma con la sigla MDX1. Ed è stato trovato attraverso un tampone sul pollice della mano destra della vittima. Lo stesso arto, come raccontato dal quotidiano Il Tempo, in cui c’è il Dna di Sempio repertato anche sul pollice della mano sinistra.

Il Dna in questione era stato ritenuto non utile nella relazione biodattilo del Ris comandata dal generale Luciano Garofalo, oggi consulente di Sempio.

ANSA Andrea Sempio

Di tale traccia si è discusso per la prima volta in una nota tecnica allegata alle operazioni irripetibili a Parma il 10 settembre 2007. “Il consulente tecnico del pm Cap. Alberto Marino – si legge nella nota – procede a riamplificare in tre round amplificativi distinti il campione contrassegnato dalla sigla “MDX1” che, relativamente ai marcatori autosomici (kit Identifiler), aveva manifestato la presenza di una possibile commistione fra due Dna distinti“.

Il Dna era stato esaminato alla presenza del genetista Matteo Fabbri, che allora lavorava per il condannato Alberto Stasi.

Il verbale di operazioni tecniche dell’11 settembre 2007 includeva il risultato degli esami. Si visionano gli elettroferogrammi relativi agli amplificati, in triplo, corrispondenti al campione contrassegnato con la sigla “MDX1” che, relativamente ai marcatori autosomici (kit Identifiler), aveva manifestato la presenza di una possibile commistione fra due Dna distinti.

I tre elettroferogrammi “vengono considerati non interpretabili per via di un effetto ladder individuato in gran parte nei marcatori studiati dovuto molto probabilmente a un’amplificazione random e quindi casuale del Dna. “Inoltre, l’altezza dei picchi non è particolarmente elevata”, scriveva Fabbri. La relazione finale classifica la traccia con aplotipo Y negativo.

La traccia fu riesaminata nel 2014

Quel che è sicuro è che quello fosse un profilo maschile. Una conferma in tal senso arriva anche dalla tabella dell’amplificazione, dove è indicato Id + Y perché gli esami sono stati ritenuti non interpretabili.

Il profilo è stato riesaminato nel 2014 dal professor Francesco De Stefano, vale a dire il professionista che ha estrapolato il Dna di Ignoto 1 sul mignolo destro e sul pollice sinistro di Chiara. Quel codice genetico sul pollice destro della vittima, sopravvissuto in tre elettroferogrammi all’epoca non interpretabili, potrebbe essere collegato a una persona.

Per quel che riguarda il nuovo filone di indagine, si stanno attendendo i risultati del lavoro della superconsulente Cristina Cattaneo. Si sta cercando di capire se sulla scena del crimine abbiano agito più persone.

Il commento di Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio

“L’indagine – ha commentato Massimo Lovati, l’avvocato di Sempio – non poteva essere riaperta senza l’ipotesi di più persone sulla scena, quindi per forza è così. La Procura ipotizza un concorso tra persone, quindi adesso cerca di scoprire chi sono i complici. Peccato che non si sappia ancora quali indizi sono a carico del mio assistito”.