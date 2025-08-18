Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un’intervista con gli avvocati Lovati e Larceri rilancia nuove ipotesi sul delitto di Garlasco, in particolare con critiche all’autopsia e sospetti su giri illegali legati al Santuario della Bozzola. Alla base di queste teorie, la convinzione che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario di un’organizzazione criminale.

L’intervista e le nuove teorie sul delitto di Garlasco

L’intervista in questione, a cura dello psicologo Andrea Tosatto, è stata pubblicata il 16 agosto su YouTube e ha riguardato due figure centrali legate al caso Poggi: Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e Paolo Larceri, ex avvocato del maresciallo Marchetto.

L’incontro, al centro di animate discussioni online, ha messo al centro dubbi sull’autopsia, riaprendo le piste investigative che scagionano sia Stasi che Sempio, portando alla ribalta temi delicati come il Santuario della Bozzola, la prostituzione e circuiti di riciclaggio di denaro.

Cosa ha detto l’avvocato Larceri sull’autopsia

La gestione dell’autopsia di Chiara Poggi è stata criticata da Larceri, sottolineando che l’Università di Pavia, dotata di attrezzature adeguate, si trova a pochi chilometri da Garlasco, mentre il corpo fu portato a Vigevano, dove non era nemmeno possibile pesarla.

“Da qui nasce l’ora dell’omicidio ballerina” ha sottolineato Larceri. “Non vuoi portarla a Pavia? A dieci minuti da Vigevano c’è Abbiategrasso, e lì c’era la pesa. Non me l’hanno mai spiegata, però guarda caso una traccia viene contaminata nella sala autoptica di Vigevano. Possibile che nessuno se ne sia accorto?”

L’abbaglio di Ignoto 3

Sul fronte giudiziario, Lovati ha denunciato invece lo smarrimento dell’inchiesta, concentratasi sul presunto concorso di persone e sul fantomatico Ignoto 3, a scapito della ricerca del vero assassino.

“Hanno riaperto questa indagine aggiungendo questo dato in più del concorso di persona” ha puntualizzato il legale. “Essendo andati in cerca dei complici invece che dell’assassino, si sono perduti in tale dato, ormai sconfessato, di Ignoto 3”.

Chi ha ucciso Chiara Poggi

Quanto al movente, Lovati è apparso netto: Chiara sarebbe stata eliminata da un sicario ingaggiato da un’organizzazione criminale, dopo aver scoperto elementi compromettenti legati a traffici illeciti.

“Non è stato Alberto Stasi, non è stato Andrea Sempio, è stato un sicario assoldato da un’organizzazione criminale che ha dovuto sopprimerla perchè era diventata scomoda” ha dichiarato. “Aveva scoperto alcune cose che non avrebbe dovuto, e che potevano essere deleterie per soggetti di alto potere”.

Larceri non ha escluso che la ragazza, pur senza essere coinvolta direttamente, fosse entrata in contatto con attività di prostituzione, droga, armi o denaro da riciclare, diventando così un tramite scomodo.