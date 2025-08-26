Delitto di Garlasco, perché nessuno si può opporre alla riesumazione del corpo di Chiara e cosa può emergere

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Riesumare la salma di Chiara Poggi è un’ipotesi. L’avvocato di parte civile, Gian Luigi Tizzoni, ha detto chiaramente: “Non ci possiamo opporre, anche se questa eventuale decisione creerà inevitabilmente dolore”. In attesa del 24 ottobre, quando è fissata l’udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, per discutere gli esiti dell’incidente probatorio, rispunta l’ipotesi della riesumazione della salma di Chiara, cosa che avverrebbe per la seconda volta.

Perché riesumare il corpo di Chiara Poggi

È la nomina come consulente di Cristina Cattaneo, anatomopatologa che insegna Medicina Legale all’Università Statale di Milano, a far pensare a nuovi scenari nelle indagini sul delitto di Garlasco.

Come spiegato anche da Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, l’arrivo di una massima esperta di medicina legale può portare a nuovi accertamenti sulla salma.

E qui c’è un aspetto legale e, inevitabilmente, c’è un aspetto morale. E anche umano, considerando il dolore procurato alla famiglia, già messa a dura prova da anni di vicende giudiziarie e dal nuovo, recente, filone di inchiesta.

Nessuno si può opporre

L’ipotesi della riesumazione della salma, qualora venisse decisa, è stata commentata da Gian Luigi Tizzoni, uno dei legali di parte civile.

“Non ci possiamo opporre, anche se questa eventuale decisione creerà inevitabilmente dolore alla famiglia Poggi. Certo non ci sorprenderebbe“, ha detto.

Tizzoni ha ricordato che sarebbe tra l’altro la seconda volta. La salma di Chiara fu riesumata perché nel corso dell’autopsia non fu pesato il cadavere.

Cosa può emergere dalla riesumazione

“Nessun dato tecnico aggiuntivo potrà arrivare da questo esame”: è chiarissimo il pensiero, ancora una volta, di Gian Luigi Tizzoni.

Il legale ha ricordato che nel corso degli anni, sono stati messi agli atti “plurimi accertamenti di medici legali in qualità di consulenti e periti che hanno escluso la possibile partecipazione di due persone al delitto”.

La procura di Pavia, in ogni caso, dovrà “assumersi la responsabilità morale” dell’eventuale riesumazione, ha ribadito il legale.

Secondo Gian Luigi Tizzoni, così come per Massimo Lovati, non emergerebbero elementi nuovi rispetto a quanto già acquisito.