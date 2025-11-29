Delitto di Garlasco, perché per Massimo Lovati lo scontrino di Andrea Sempio "è vero ma inutile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Massimo Lovati aggiusta il tiro sullo scontrino del parcheggio di Andrea Sempio. L’ex legale del 37enne, al centro della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ha dovuto precisare le dichiarazioni del proprio avvocato Fabrizio Gallo, che ha definito "un falso" il tagliando su cui si baserebbe buona parte dell’alibi dell’indagato sull’omicidio di Chiara Poggi.

La precisazione di Lovati

Intervistato alla trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Lovati ha chiarito come probabilmente il suo legale Fabrizio Gallo abbia "frainteso" la definizione di "carta straccia" fatta più volte dall’ex avvocato difensore di Sempio, in merito allo scontrino del parcheggio davanti alla libreria di Vigevano emesso nella mattina del 13 agosto del 2007.

"Non è un falso, è un vero, però non serve a niente, non incide per niente, è una circostanza del tutto irrilevante – ha detto ai microfoni dell’inviata di Rete 4 – non incidente, come la volete chiamare"

Lovati sull’alibi di Sempio per l’omicidio di Garlasco

Lovati ha derubricato in diverse ospitate in tv la consegna dello scontrino agli inquirenti da parte di Sempio come un'"excusatio non petita", che rappresenterebbe una circostanza "nulla".

"Non potrà mai essere contenuta in un fascicolo processuale – ha precisato ancora Lovati parlando a Quarto Grado – Non è un alibi, non è un indizio, è un pezzo di carta, è carta straccia"

Lo scontrino di Andrea Sempio

Sull’associazione dello scontrino all’alibi di Andrea Sempio, Massimo Lovati ha manifestato fastidio in diverse occasioni, come durante la puntata di Mattino cinque in cui l’avvocato ha raccontato il nuovo sogno premonitore del "coniglio bianco" su Garlasco.

Incalzato ancora una volta dalla conduttrice Federica Panicucci, anche in quel caso la risposta è stata la stessa: "Carta straccia".