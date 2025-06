Delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito dice la sua su Alberto Stasi e Andrea Sempio: "Si costruiscono mostri"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Raffaele Sollecito, inizialmente condannato e poi assolto per il caso Meredith Kercher, ha detto la sua sul delitto di Garlasco e, in particolare, su Alberto Stasi e Andrea Sempio. Sollecito ha polemizzato con chi fa un processo sui giornali ed emette già una sentenza di condanna, parlando di “mostri” creati dal circo mediatico. “Il mio caso non ha insegnato nulla”, ha poi detto.

La frase di Sollecito su Garlasco, Stasi, Sempio e i “mostri”

In un’intervista concessa a Il Dubbio sulle ultime notizie relative alle indagini sul delitto di Garlasco, Raffaele Sollecito si è scagliato contro la giustizia mediatica: “Si è scatenato un circo mediatico enorme che non fa bene alla serenità degli investigatori, alla famiglia della vittima e al nuovo indagato. Il mio caso non ha insegnato nulla”.

Su Alberto Stasi e Andrea Sempio, Sollecito ha detto: “Oggi come allora si costruiscono dei mostri: Alberto Stasi, io, ora Andrea Sempio”.

Chi ha ucciso Chiara Poggi? La convinzione di Raffaele Sollecito

Raffaele Sollecito si è detto “contento” che sia stato riaperto il caso del delitto di Garlasco, perché “sicuro che Alberto Stasi sia innocente“.

Poi ha aggiunto: “Ho sempre creduto nella sua innocenza. Gli ho anche scritto una lettera in carcere ma non so se l’abbia ricevuta. Il problema è che gli inquirenti si fissano su una teoria e fanno sì che tutto combaci con essa”.

Il commento di Sollecito su Sempio indagato per il delitto di Garlasco

A proposito di Andrea Sempio, nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, Sollecito ha risposto così sulla sua colpevolezza o innocenza: “Non spetta a me dirlo, ma immagino cosa stia passando. A questo ragazzo stanno comunque rovinando la vita a prescindere da come finirà questa vicenda. Hanno scatenato una bomba che coinvolge tante persone senza immaginare le conseguenze sul piano personale e professionale”.

Raffaele Sollecito ha tenuto poi a condividere una sua riflessione: “Non ho mai compreso in generale perché le famiglie delle vittime credano senza alcun dubbio alla tesi delle procure. Capisco il loro dolore, capisco che stanno male, ma io, nei loro panni, non darei tutto per oro colato”.