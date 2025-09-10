Delitto di Garlasco, riparte l'incidente probatorio con nuovi esami sulle impronte della spazzatura

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’incidente probatorio sui reperti relativi al delitto di Garlasco riparte con nuovi esami sulle impronte sulla spazzatura. Nelle analisi precedenti condotte sul barattolo di tè e di yogurt era stato trovato il dna di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. Si cercano altre tracce sul sacco dell’immondizia, sul pacco di biscotti e sul sacchetto di cereali.

L’incidente probatorio sul caso del delitto di Garlasco

L’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco è ripartito nella mattinata di mercoledì 10 settembre, con una nuova fase incentrata sugli oggetti rinvenuti all’interno della spazzatura e quelli maneggiati e utilizzati da Chiara Poggi la mattinata del 13 agosto del 2007 poco prima di incontrare il suo assassino.

Nelle analisi svolte in precedenza sul barattolo di tè e di yogurt era stato trovato il dna di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. Ora, come riportato da Morning News, si cercano altre tracce sul sacco dell’immondizia, sul pacco di biscotti e sul sacchetto di cereali ponendo i reperti in una camera di fumigazione che potrebbe evidenziare impronte inedite.

ANSA Chiara Poggi

Per fare maggiore chiarezza sul caso del delitto di Garlasco attraverso le impronte sulla spazzatura sarebbe fondamentale riuscire a comprendere l’orario preciso in cui sarebbero stati consumati gli oggetti trovati nella spazzatura.

Le nuove tracce potrebbero consentire un confronto con la lista di persone che frequentava casa Poggi nei giorni precedenti all’omicidio.

Le parole di Lovati sull’incidente probatorio di Garlasco

A Morning News, l’avvocato Massimo Lovati di Andrea Sempio ha dichiarato: “Non ci aspettiamo nulla di più di quanto sappiamo già. Non ci saranno risultati di nessun genere. Sono esami su spazzatura vecchia di 18 anni, si commenta da sola. Si tratta di un’indagine legittima, come può essere legittima qualsiasi indagine dopo 20 anni. Non porterà a nulla“.

La previsione di Lovati: “L’incidente probatorio finirà con la sconfitta del partito del concorso. L’ipotesi accusatoria ne risulterà molto indebolita. Non finisce qui l’indagine, la Procura di Pavia avanzerà su altri obiettivi che non conosciamo. Staremo a vedere”.

Le parole di Angela Taccia sull’incidente probatorio

Angela Taccia, l’altra legale di Andrea Sempio, ha parlato all’arrivo in Questura a Milano per l’incidente probatorio.

Le sue dichiarazioni: “Andrea Sempio è rassegnato e tranquillo, per quanto può esserlo ovviamente, però dice ‘tutto quello che devono accertare che lo accertino'”.

Ancora Angela Taccia: “Anche lui, ovviamente, come potete immaginare, è abbastanza stufo di tutte queste indagini, più che altro su di lui. Sa che non c’entra niente ed è dispiaciuto per i genitori. Si è parlato tanto di Ignoto 3 quest’estate e poi in realtà la risposta è stata una contaminazione? Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

Le parole dell’avvocato di Alberto Stasi sull’incidente probatorio

Anche Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’arrivo in Questura per l’incidente probatorio. Le sue parole riportate da LaPresse: “Alberto vive come ha vissuto i mesi e i giorni, cioè sostanzialmente con distacco. Guarda al suo futuro e in questo momento non ha particolare interesse a seguire la vicenda. Infatti non la sta seguendo”.

La legale ha aggiunto: “Ci aspettiamo di trovare le impronte corrispondenti ai Dna che abbiamo già trovato. È un passaggio dell’incidente probatorio, ma non lo vedo particolarmente rilevante. Ci sono altre cose ben più importanti. Sarà importante vedere cosa ha fatto la Procura in questi mesi e cosa farà nei mesi prossimi. È ancora lunga e molto complicata, io invito sempre alla prudenza. Non mi piacciono le suggestioni. Questa vicenda è una tragedia che coinvolge tante persone. Invitiamo al rispetto per le persone coinvolte, anche Andrea Sempio. Credo che questa attenzione mediatica sia molto dannosa”.