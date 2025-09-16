Delitto di Garlasco, Ris sicuri sull'unico killer di Chiara Poggi grazie alla BPA: cos'è emerso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ris di Cagliari ha depositato una nuova perizia, realizzata tramite l’analisi BPA (Bloodstain Pattern Analysis, lo studio dei modelli delle macchie di sangue), che confermerebbe come a uccidere Chiara Poggi nella sua abitazione di Garlasco sia stata una sola persona. Viene quindi meno la teoria secondo cui più persone avrebbero partecipato all’omicidio, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi.

La relazione del Ris di Cagliari

Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno scritto, nella nuova perizia depositata il 16 settembre, che a uccidere Chiara Poggi nella villetta di Garlasco in cui la giovane abitava con i genitori il 13 agosto del 2007 è stata una sola persona.

A guidare la squadra che ha condotto le indagini scientifiche è stato il colonnello Andrea Berti. La perizia è basata sulla BPA, acronimo che sta per Bloodstain pattern analysis.

ANSA Il sopralluogo dei carabinieri a Garlasco il 9 giugno 2025

I carabinieri del Ris erano rimasti per tutta la giornata del 9 giugno 2025 all’interno della casa dei Poggi, dove ancora abitano i genitori di Chiara, per realizzare una ricostruzione digitale 3D di tutta l’abitazione, da utilizzare durante le indagini.

Cos’è la BPA

La BPA, acronimo inglese che si potrebbe tradurre in “analisi delle tracce ematiche” è una tecnica investigativa scientifica. I primi studi nel campo risalgono alla fine dell’800, ma la teoria è stata accettata a livello forense solo nella seconda metà del ‘900.

Si basa sull’analisi della forma, della posizione e della dimensione delle macchie di sangue che si trovano sulla scena di un delitto. Questo permette agli esperti di ricostruirne la traiettoria e, di conseguenza, l’origine.

In questo modo si può chiarire parte della dinamica di un delitto. Ad esempio, la presenza di grandi porzioni di spazio senza macchie suggerisce che, al momento del delitto, lì si trovasse una persona, che sporcandosi di sangue ha protetto dagli schizzi l’area dietro di sé.

La teoria del secondo assassino a Garlasco

La relazione dei Ris è un duro colpo alla teoria che sosteneva che a uccidere Chiara Poggi potessero essere state due o più persone. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi.

La teoria è stata sostenuta più volte da varie parti impegnate nel processo e nelle indagini. Vi fa accenno il consulente della difesa di Stasi nel 2009, nella relazione che entrerà nel primo processo.

Anche i carabinieri di Milano in una relazione inviata alla procura di Pavia nel 2020. Infine sarebbe convinto della presenza di un’altra persona sulla scena del crimine anche l’avvocato di Andrea Sempio.