Delitto di Garlasco, scontro Eleonora Daniele - Stefano Benvenuto a Storie Italiane: l'avvocato sbotta

Alta tensione nello studio di Storie Italiane tra Eleonora Daniele e l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della testimone che ha riferito di confidenze compromettenti tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa. La conduttrice ha incalzato il professionista sulle indiscrezioni emerse in questi giorni, ma la replica del legale è stata durissima.

Scontro tra Eleonora Daniele e Stefano Benvenuto a Storie Italiane

Lo studio di Storie Italiane è diventato il teatro di un acceso confronto. Eleonora Daniele ha rivolto domande puntuali all’avvocato Stefano Benvenuto, difensore della donna che avrebbe raccolto le confidenze di Stefania Cappa subito dopo la morte di Chiara Poggi.

La conduttrice ha ricordato che le informazioni sarebbero già trapelate alla stampa, ma Benvenuto ha reagito con fermezza: “Non sono io la fonte. C’è il segreto istruttorio e lo rispetto”.

Fonte foto: IPA

Eleonora Daniele

Quando Daniele ha citato le agenzie stampa in cui compariva il nome dell’avvocato, la tensione è esplosa. Benvenuto ha accusato la giornalista di insinuare falsità e ha ribadito di non aver rilasciato dichiarazioni che violino l’obbligo di riservatezza.

Benvenuto: “Testimonianza credibile, la Procura valuterà”

Nel corso della trasmissione, Benvenuto ha precisato che la donna da lui assistita ha messo per iscritto le confidenze ricevute all’epoca dell’omicidio e le ha poi trasmesse alla Procura di Pavia, che sta indagando su Andrea Sempio per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con ignoti.

“Non sta a me valutare il contenuto”, ha detto, “ma ho verificato la credibilità della fonte. Era un dovere civico presentare quanto emerso”.

Secondo il legale, la testimone non è solo credibile ma ha fornito informazioni “necessarie alla ricostruzione dei fatti”.

Il legale accusa la conduttrice Rai

Lo scambio si è fatto ancora più acceso quando Benvenuto ha accusato Daniele di maleducazione e di manipolazione giornalistica: “Lei ha insinuato cose false, ha sbagliato grandemente”.

La conduttrice ha risposto difendendosi: “Le ho fatto domande lecite e non l’ho mai interrotta”. Ma l’avvocato ha rincarato la dose: “Stendiamo un velo pietoso sulle sue domande“.

Alla fine, visibilmente infastidita, Daniele ha chiuso il collegamento sul delitto di Garlasco: “Non consento la maleducazione. La ringrazio ma non mi riconosco in ciò che ha detto”. Un momento di televisione che ha scatenato reazioni anche sui social, dove circola un video del battibecco rilanciato da numerosi utenti.