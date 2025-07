Delitto di Garlasco, scontro tra la legale di Stasi e Garofano sull'ignoto 3: il caso sulla garza dei misteri

La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 vede avvocati e consulenti delle diverse parti scontrarsi su più fronti. L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, in merito al Dna di Ignoto 3 emerso dal tampone orale della vittima, si è chiesta “come certi consulenti sappiano che la garza non era sterile”. Il riferimento è all’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, ora consulente per la difesa di Sempio.

Cosa dice la legale di Alberto Stasi su Ignoto 3

Rispondendo a domande sul Dna di Ignoto 3 emerso dal tampone orale della vittima, Bocellari, riferendosi a Garofano che sostiene che la garza non fosse sterile, sottolinea che “lui stesso ha detto che non ha partecipato a quelle analisi, che lo hanno fatto i suoi collaboratori. Come fa a dire con questa certezza che la garza non era sterile?”.

La legale evidenzia che “quel tampone non è mai stato aperto“.

Secondo l’avvocata perciò “sarebbe più onesto dire ‘effettivamente abbiamo sbagliato a sottovalutare questo tampone orale’, questa sarebbe l’unica dichiarazione, non ce ne sono delle altre”.

La replica di Garofano a Bocellari

Come riporta Il Giorno (Edizione Lombardia), Luciano Garofano, interpellato a tal proposito afferma di concordare “con l’avvocato (Bocellari, ndr) sul fatto che bisogna essere obiettivi” e ammette di non essere stato presente.

“Nessuno del Ris c’era a quel prelievo”, dice l’ex comandante spiegando però che “rileggendo la relazione del Ris, non a mia firma, quel prelievo con la garza faceva parte, insieme a un campione ematico e a uno di tessuto, di precampioni utilizzabili solo per confronto, come materiale di riferimento della vittima”.

Non ci sarebbe stato alcun errore dunque nel sottovalutare quel tampone che a 18 anni di distanza ha portato al profilo di Ignoto 3.

“Un altro dato obiettivo – aggiunge Luciano Garofano – è che quello non è un profilo completo”.

“L’esame fatto con gli autosomi – spiega ancora – che si utilizzano per l’identificazione personale, ha dato come risposta solo il profilo genetico di Chiara Poggi. Quello è un profilo misto, Y, completo per la parte Y ma non completo per una identificazione certa. Altro aspetto obiettivo: nei prelievi che il perito ha fatto su quella garza c’è la presenza di un aiutante del medico legale: una contaminazione già c’è. L’obiettività di una possibile contaminazione è stata tratta da questo dato obiettivo”.