Delitto di Garlasco, spunta un Dna femminile sulla scena dell'omicidio di Chiara Poggi: il nuovo mistero

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un mistero ma non più di tanto, quello rispolverato sulla scena del delitto di Garlasco. Secondo un articolo pubblicato dal Tempo, dai primi rilievi effettuati dai Ris nella villetta di via Pascoli, dove Chiara Poggi cadde sotto i colpi del suo assassino – Alberto Stasi, stando alle sentenze – spuntò un Dna femminile non appartenente alla vittima. Quelle tracce erano presenti, si legge, sul pomello della porta a soffietto che si apriva sulle scale che conducevano alla cantina, le stesse in cui giaceva esangue il corpo della ragazza.

Un Dna femminile nella scena del delitto?

Come anticipato, un articolo pubblicato sabato 23 agosto da Il Tempo riporta che durante i primissimi sopralluoghi effettuati dai carabinieri del Ris – allora sotto il comando di Luciano Garofano, oggi consulente di Andrea Sempio – un Dna femminile sarebbe stato isolato sul pomello della porta a soffietto che dava sulle scale della cantina della villetta di via Pascoli.

Di questo profilo genetico esisterebbe menzione negli atti della vecchia inchiesta e non si tratterebbe del Dna di Chiara Poggi. Ciò sarebbe dimostrato a pagina 145 – scrive Il Tempo – della relazione biodattilo compilata dal Ris, nella quale quando si parlava del profilo della 26enne veniva indicata la dicitura “vittima”, un dettaglio che risulterebbe quindi inequivocabile.

ANSA Sulla scena del delitto di Garlasco sarebbe stato isolato un Dna femminile non appartenente a Chiara Poggi. Ciò sarebbe riportato nella prima inchiesta sul’omicidio

Ancora più nello specifico, il profilo genetico femminile era stato catalogato come il numero 57 sulla “maniglia porta a soffietto”. Il Tempo aggiunge che tale Dna era stato amplificato per l’identificazione, ma il risultato aveva dato esito negativo. Ciò significava – continua il quotidiano – che i risultati della caratterizzazione non erano sufficienti per l’attribuzione.

Secondo i risultati dell’epoca, quindi, non sarebbe stato possibile collocare con certezza una presenza femminile sulla scena del crimine, sebbene quel Dna fosse presente in uno dei punti cruciali.

Verso la riesumazione del corpo di Chiara Poggi

In un articolo del 23 agosto Il Giornale ha scritto che la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha nominato il medico legale Cristina Cattaneo come consulente per far luce sui dettagli ancora oscuri del delitto di Garlasco.

Secondo l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, con questa nomina la Procura potrebbe “procedere con una nuova autopsia” e dunque con una possibile riesumazione del corpo di Chiara Poggi.

Cattaneo sarebbe stata chiamata per chiarire una volta per tutte il giallo sull’arma del delitto mai ritrovata, dunque per mettere a confronto le lesioni presenti sul corpo di Chiara con la morfologia di alcuni attrezzi rinvenuti nella roggia di Tromello tra cui una mazzetta da muratore e la parte di un’ascia.

Il delitto di Garlasco

Come ormai noto, è in corso una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La vicenda si è ufficialmente conclusa nel 2015 con la condanna in via definitiva di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi all’epoca dei fatti.

La nuova inchiesta si è aperta dopo l’isolamento del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi: Sempio è un amico di gioventù di Marco Poggi, fratello della vittima, e ora è indagato per omicidio in concorso con Stasi o altre persone.