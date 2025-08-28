Delitto di Garlasco, spunta un'impronta di mano insanguinata sulla scena del crimine: "Non è di Chiara Poggi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’impronta insanguinata con accanto dei capelli castano chiaro: è quanto riemerso dalle vecchie carte sul delitto di Garlasco con tanto di fotografia e che potrebbe rientrare nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Nello specifico, si tratta dell’impronta netta di una mano sinistra presente sul pavimento del villino di via Pascoli 8 accanto alla scala che conduceva al piano superiore dell’abitazione, tra l’ingresso e la porta a soffietto dal quale fu gettato il corpo della ragazza. L’ipotesi, per il momento, è che potrebbe trattarsi di un segno dell’azione del killer.

Spunta l’impronta insanguinata di una mano

A riporre l’attenzione su questo dettaglio è Gianluca Zanella, giornalista di Darkside da sempre impegnato nella ricostruzione del caso. Mercoledì 27 agosto Zanella è intervenuto a Zona Bianca e ha parlato di “un’impronta di una mano sinistra, di una lunghezza approssimativa di 19 centimetri e di una larghezza alla base di 16-17 centimetri“.

Accanto all’impronta “ci sono dei capelli” risultati “privi di bulbo” e di colore castano chiaro “probabilmente appartenenti a Chiara” ma ciò non è possibile stabilirlo in quanto, appunto, dalle formazioni pilifere manca il bulbo.

ANSA Sulla scena del delitto di Garlasco spunta l’impronta di una mano insanguinata risultata non appartenente a Chiara Poggi

L’impronta insanguinata è stata fotografata e rilevata accanto al primo gradino delle scale che portano al primo piano della villa dei Poggi, dunque nell’area corrispondente alla zona giorno in cui si è consumata la prima aggressione nei confronti della 26enne.

Perché l’impronta non appartiene a Chiara? In primo luogo la vittima avrebbe lasciato un’impronta trascinata – sottolinea Zanella – e in secondo luogo la morfologia di quel segno lascia intendere che il killer, o uno dei due assassini (ricordiamo che, secondo la nuova inchiesta, Sempio è indagato di omicidio in concorso) si sia poggiato sul pavimento con la mano sinistra mentre con l’altra mano probabilmente teneva Chiara Poggi per i capelli.

Cosa si legge nella consulenza del 2009

Da Zona Bianca ricordano che nel 2009, nella consulenza chiesta dagli avvocati di Stasi, il professor Francesco Maria Avato aveva sottolineato la presenza di tale impronta “prodotta da applicazione di mano sinistra” ma – spiega la voce narrante del servizio – tale elemento non sarebbe mai stato preso in considerazione nel contesto delle indagini a carico di Alberto Stasi.

Zanella ricorda che anche i Ris di Parma fecero i rilievi nella zona giorno del villino di via Pascoli, ma nella loro relazione non sarebbe mai stata fatta menzione di quella impronta.

Alcuni dettagli sul delitto di Garlasco

Perché questa impronta può essere importante? Come fa notare Zanella, il dottor Avato nella sua consulenza del 2009 aveva specificato che nel punto in cui era stata rilevata l’impronta si sarebbe consumata una certa fase del delitto.

“Questa impronta si trova in corrispondenza del punto in cui giaceva la testa di Chiara Poggi”, dice ancora Zanella citando Avato. La testa della vittima sarebbe rimasta in quella posizione con una “permanenza minima per un tempo non inferiore ai 15 minuti“.

Ricordiamo che secondo la sentenza della Cassazione Alberto Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi per poi ripulirsi e rientrare nella propria abitazione in 23 minuti. Non è dato sapere, per il momento, se questa nuova impronta sia già oggetto di interessa per la Procura di Pavia che sta ancora lavorando sulla seconda inchiesta.

Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). L’arma del delitto non è mai stata ritrovata. Per il suo omicidio è stato condannato Alberto Stasi, 24enne e fidanzato della vittima all’epoca dei fatti.