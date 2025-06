Delitto di Garlasco, spunta un nuovo supertestimone che avrebbe consegnato attrezzi agli investigatori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Possibile nuova svolta sul delitto di Garlasco: gli attrezzi che diverse persone hanno indicato come ritrovati nella roggia di Tromello sarebbero stati invece consegnati ai carabinieri da un nuovo supertestimone. La rivelazione è arrivata durante una trasmissione televisiva su Rai2. Intanto la famiglia difende Marco Poggi dalle ultime ricostruzioni mediatiche.

Garlasco, gli attrezzi e il supertestimone

I nuovi dettagli sul caso di Garlasco, dove si è consumato l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, sono stati rivelati durante la trasmissione “Ore 14 sera” su Rai2, diretta da Milo Infante.

Secondo tali indiscrezioni, alcuni strumenti come martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza non sarebbero stati trovati nella roggia di Tromello, vicina a una proprietà delle gemelle Cappa, come sostenuto da più fonti.



Le operazioni presso la roggia di Tromello

Al contrario, sarebbe stato un nuovo supertestimone a consegnarli direttamente ai carabinieri.

L’ispezione nella roggia

Nel maggio scorso, gli inquirenti avevano proceduto a svuotare la roggia di Tromello per cercare eventuali prove, ma secondo quanto riportato, quegli attrezzi non sarebbero mai stati rinvenuti nel canale.

La presenza di un supertestimone, che avrebbe fornito spontaneamente il materiale agli investigatori, potrebbe rappresentare una svolta nel caso.

Marco Poggi nel mirino

Nel frattempo la famiglia Poggi ha preso posizione contro le recenti ricostruzioni mediatiche, ribadendo che Marco si trovava effettivamente in Trentino al momento del delitto.

L’alibi di Marco Poggi era tornato al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni inedite. A parlare era stato il gestore della struttura ricettiva della Val Pusteria dove alloggiavano i coniugi Poggi: secondo lui, il fratello di Chiara non fu mai visto durante quel soggiorno, e anche il nome di Alessandro Biasibetti, presunto compagno di vacanza, non gli risultava familiare.

Il racconto contraddice la versione finora accettata, non confermata con prove concrete, bensì fondata sulle parole della famiglia. Nessuna verifica, infatti, fu mai condotta dagli inquirenti presso l’hotel o il rifugio di montagna dove padre e figlio avrebbero trascorso la giornata.

A gettare ulteriori dubbi, le affermazioni dell’avvocato Massimo Lovati, che ironizzò sulla facilità con cui si può rientrare dal Trentino. “Questo ragazzo è andato in vacanza in Trentino Alto Adige, per tornare a casa ci vogliono circa due ore, non era mica a New York o a Pechino” aveva affermato.