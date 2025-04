Delitto di Garlasco, spunta una terza persona dopo Stasi e Sempio: sarebbe già stata sentita dai carabinieri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Pavia starebbe raccogliendo informazioni su una terza persona per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oltre ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, e ad Andrea Sempio, amico dei Poggi e primo indagato delle nuove indagini.

Una nuova pista sull’omicidio di Garlasco

Durante le indagini che hanno portato all’apertura di una nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, la procura di Pavia avrebbe cominciato a raccogliere informazioni su una persona che non è mai entrata prima tra i sospettati.

L’inchiesta si è aperta dopo che alcune prove genetiche hanno messo in dubbio la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, che risulta a oggi indagato.

Fonte foto: ANSA La vittima dell’omicidio di Garlasco, Chiara Poggi

Le nuove indagini non sembrano però mettere in dubbio la posizione del condannato per l’omicidio, Alberto Stasi, che è stato il principale sospettato per tutta la prima inchiesta e che è stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio.

La reazione della madre di Sempio

A far emergere la presenza di un nuovo nome all’interno dell’inchiesta sarebbe stato l’interrogatorio in procura alla madre di Andrea Sempio. La donna si aspettava di dover rispondere a domande sul figlio, ma le cose sono andate diversamente.

Gli investigatori le avrebbero invece chiesto informazioni su una persona diversa. Sarebbe stato in questo frangente che la donna avrebbe avvertito un malore che avrebbe poi causato l’interruzione dell’interrogatorio.

La madre di Sempio non avrebbe però fornito alcun elemento utile alle indagini su questo nuovo nome. Avrebbe al contrario affermato di non sapere nulla di un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.

Le dichiarazioni dell’avvocata di Sempio

A riportare la notizia dell’emergere di un nuovo nome nel caso Garlasco è stata l’avvocata Angela Taccia, che è stata assunta da Andrea Sempio per difenderlo dalle accuse formulate nei suoi confronti.

“La madre di Andrea mi ha solo detto ‘non capisco cosa c’entri‘, lei si aspettava domande sul figlio, è andata nel panico.Uscita dalla caserma non ne ha più voluto parlare, continuava a piangere” ha dichiarato l’avvocata.

La stessa Taccia non avrebbe un’idea chiara su chi sia la nuova persona che gli investigatori avrebbero iniziato a tenere in considerazione:”Io non l’avevo mai sentito ma che stiano allargando le indagini era chiaro fin da subito” ha detto.