Delitto di Garlasco, uffici del pm di Milano Paolo Mazza perquisiti nell'indagine su Mario Venditti

Disposta dalla Procura di Brescia la perquisizione del pm di Milano Pietro Paolo Mazza. Si tratta del magistrato che lavorava a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, il quale è indagato per corruzione in riferimento alla archiviazione del 2017 del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio.

Garlasco, perquisiti gli uffici dell’ex magistrato a Pavia Paolo Mazza

La guardia di finanza di Brescia, come riferito da LaPresse, in queste ore ha acquisito la documentazione in possesso di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l’attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete.

La perquisizione ha riguardato la casa e l’ufficio in procura a Milano del pm Mazza, oggi in servizio nel capoluogo lombardo, ma un tempo a Pavia.

ANSA Agenti della guardia di finanza

Perché il pm di Milano risulta indagato

Il pm risulta indagato a Brescia per corruzione e peculato per fatti del 2019. Al centro la gestione dei fondi della Procura all’epoca in cui era magistrato a Pavia.

Nel medesimo filone di inchiesta è indagato anche l’allora procuratore Capo Mario Venditti. Per quel che concerne il reato di peculato, le indagini riguarderebbero l’uso delle auto di servizio a disposizione della Procura.

I finanzieri, durante la perquisizione, sono andati a caccia di documenti, file e altro materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso nell’ambito di un nuovo filone d’indagine sull’inchiesta Clean.

L’udienza del Riesame per l’ex pm Venditti

È stata fissata per martedì 14 ottobre l’udienza davanti al Tribunale del riesame di Brescia per Mario Venditti. L’ex magistrato chiede di annullare il decreto di perquisizione disposto dalla pm Claudia Moregola e dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, e svolto da guardia di finanza e carabinieri lo scorso 26 settembre.

Venditti è indagato nel filone sul delitto di Garlasco per una presunta corruzione da parte dei familiari di Andrea Sempio. Si ipotizza che questi ultimi, che non sono indagati, abbiano agito in cambio della richiesta di archiviazione dall’accusa di omicidio di Chiara Poggi formulata nel 2017.

La richiesta di archiviazione di Venditti in merito alla posizione di Andrea Sempio, siglata anche dalla ex pm Giulia Pezzino e dal Procuratore di Pavia dell’epoca Giorgio Reposo, è datata 16 marzo 2017. La richiesta venne poi accolta e disposta la settimana successiva dal gip di Pavia, Fabio Lambertucci.