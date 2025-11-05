Delitto di Garlasco, Venditti voleva arrestare Sempio e dopo 20 giorni archiviò: la replica alla rivelazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mario Venditti voleva arrestare Andrea Sempio. È quanto riportato in un articolo di Panorama e ripreso da La Verità. Secondo le due fonti, l’ex procuratore aggiunto ora indagato dalla Procura di Brescia su un documento del 23 febbraio chiedeva di rinviare il deposito delle intercettazioni dell’indagato per consentire agli inquirenti di portare a termine “le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati”. Come noto, il 15 marzo dello stesso anno Venditti chiese l’archiviazione del fascicolo. Raggiunto da queste notizie Venditti, attraverso il suo avvocato Domenico Aiello, ha spiegato che la sua richiesta sarebbe “una pratica comune a tutti gli inquirenti” o meglio “a tutti i pm d’Italia”.

Venditti voleva arrestare Sempio?

La notizia è ripresa da TgCom24. Il quotidiano online di casa Mediaset riprende un articolo pubblicato su Panorama sul numero arrivato in edicola martedì 4 novembre. L’articolo parla di una richiesta che Venditti fece il 23 febbraio 2017 per chiedere “l’autorizzazione al ritardato deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione telefonica”.

L’ex procuratore aggiunto di Pavia ne fece richiesta “per non compromettere il prosieguo delle indagini” e per consentire agli inquirenti di portare a termine “le richieste di misura coercitiva a carico degli indagati”.

ANSA L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti (nella foto) voleva arrestare Andrea Sempio? Spunta un nuovo documento sul caso Garlasco

Il 15 marzo 2017, tuttavia, Mario Venditti chiese l’archiviazione del fascicolo a carico di Sempio. Le modalità di questa operazione sono oggi oggetto di indagini da parte della Procura di Brescia.

Il 23 marzo dello stesso anno il gip Fabio Lambertucci dispose quindi l’archiviazione, accogliendo “pienamente le osservazioni poste nella richiesta dei pm”.

La spiegazione dell’ex procuratore

La Presse ha raccolto la replica di Mario Venditti attraverso il suo avvocato, Domenico Aiello. Per l’ex procuratore quanto riportato da La Verità e Panorama è la “scoperta dell’acqua calda. L’ennesima” sul suo conto.

Venditti spiega che la richiesta presentata nel 2017, quella che faceva riferimento alla “misura coercitiva”, è “una prassi comune a tutti gli inquirenti, tutti ma dico tutti i pm d’Italia”. Quindi aggiunge che quando un’inchiesta interessa un reato grave “si ritarda il deposito delle intercettazioni” e nella richiesta al gip si aggiunge “una motivazione che lasci aperte tutte le porte e non pregiudichi qualsivoglia futura iniziativa”.

L’archiviazione fu richiesta il 16 marzo e non il giorno 15, come – scrive La Presse – riportato erroneamente nei decreti di perquisizione a suo carico riferiti alle recenti indagini. La richiesta fu firmata da lui, dalla pm Giulia Pezzino e dal procuratore di Pavia di allora, Giorgio Reposo.

Le ultime notizie sul delitto di Garlasco

Mentre continuano le battaglie televisive tra le varie parti coinvolte – o coinvolte fino a poco tempo fa – nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Flavius Savu ha rilanciato la sua convinzione su un collegamento tra l’uccisione di Chiara Poggi e i misteri del Santuario della Madonna della Bozzola.

Secondo il cittadino romeno arrestato il 16 ottobre dopo una lunga latitanza, Chiara sarebbe stata uccisa in quanto a conoscenza di alcuni segreti inconfessabili, una teoria che da mesi è stata introdotta sul piccolo schermo dall’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati.