Delitto di Garlasco, verso la riesumazione del corpo di Chiara? La previsione di Lovati e il parere su Sempio

Nel corso di una trasmissione televisiva Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha parlato nomina a consulente della professoressa Cristina Cattaneo, affermando che questa scelta sembra portare a una riesumazione della salma di Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco per il quale è stato condannato Alberto Stasi.

Le parole di Massimo Lovati, avvocato di Sempio

Nel corso della puntata di mercoledì 20 agosto 2025 di Zona Bianca, trasmissione attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, è intervenuto Massimo Lovati, il difensore di Andrea Sempio.

Lovati ha parlato, tra le varie cose, della nomina a consulente della professoressa Cristina Cattaneo, sostenendo che tale scelta potrebbe portare alla riesumazione della salma di Chiara Poggi.

ANSA Andrea Sempio, l’indagato nel caso del delitto di Garlasco difeso dall’avvocato Massimo Lovati

“Premesso che la professoressa Cattaneo è un medico legale e non è di dinamica processuale, secondo me la nomina di questo ulteriore consulente tecnico fa ritenere che si viaggi verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi” ha detto l’avvocato.

L’opinione di Lovati

Lovati ha sostenuto la sua affermazione chiarendo che la nuova consulente non avrebbe vantaggi nel lavorare su quanto fin qui raccolto sull’indagine.

“Non servirebbe assolutamente a nulla – ha chiarito l’avvocato – a prescindere dagli aspetti di carattere tecnico e della previsione che io fatto e che ribadisco, si andrà verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi”.

“Voglio dire che non intravedo nulla che possa inficiare o contribuire né in bene né in male la posizione del mio assistito – ha spiegato ancora Lovati, che ha poi aggiunto – L’indagato è Sempio, ma non ho ancora capito il perché. È dall’inizio che non l’ho capito”.

Il delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco risale al 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia. Fu accertato che l’assassino era una persona a lei nota, la cui identità non è mai stata ufficialmente confermata nella dinamica completa.

Alberto Stasi, suo fidanzato, fu inizialmente assolto, ma nel 2015 la Corte di Cassazione confermò la condanna a 16 anni di carcere. Nel 2025 il caso è stato però riaperto.

Nuove analisi genetiche su campioni finora non esaminati hanno portato alla luce elementi inattesi, tirando in ballo possibili responsabilità anche di un’altra persona, Andrea Sempio.