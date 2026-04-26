Delitto Garlasco, tra Sempio e Stasi ipotesi "nessun colpevole" per l'omicidio di Chiara Poggi: lo scenario

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La nuova indagine della procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco. I magistrati sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, un passaggio che aprirebbe le porte alla possibile revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni. La vicenda potrebbe concludersi in vari modi e tra gli scenari possibili c’è anche quello del “nessun colpevole”, con entrambi giudicati non responsabili del delitto.

Delitto di Garlasco, ipotesi revisione per Alberto Stasi

Alberto Stasi è in carcere dal 2015, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Le nuove indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio potrebbero però portare alla revisione del processo. Nelle prossime settimane, dopo la chiusura dell’indagine a Pavia, potrebbe partire l’iter per l’impugnazione straordinaria della sentenza di condanna di Stasi.

ANSA

Un percorso che non sarà “né breve né facile” e che richiederà “un attento studio delle carte”, come ha detto all’Ansa la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni.

Sono diversi gli elementi a sostegno dell’innocenza di Stasi emersi dalle consulenze e dalle nuove analisi, tra cui le impronte in casa Poggi, l’orario del delitto spostato più avanti, quando Stasi lavorava in casa alla tesi, il sangue sui pedali.

La revisione e l’eventuale assoluzione di Stasi arriverebbero però quasi a tempo scaduto: attualmente in regime di semilibertà (torna in carcere solo per dormire), per via degli sconti per buona condotta Stasi dovrebbe terminare di scontare la pena nell’ottobre 2028.

Nel caso venisse assolto, Stasi potrebbe ottenere un risarcimento, che salvo casi molto particolari non può superare i 516 mila euro.

L’inchiesta su Andrea Sempio

Secondo i pm di Pavia ad uccidere Chiara Poggi sarebbe stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi.

Dopo oltre un anno e mezzo i magistrati sono pronti a chiudere le indagini e chiedere il rinvio a giudizio per l’amico di Marco Poggi.

Diversi indizi a carico di Sempio sono noti, e contestati dalla difesa: il Dna trovato sotto le unghie della vittima, l’impronta 33 sulle scale e il falso alibi dello scontrino di Vigevano.

Gli inquirenti avrebbero però in mano anche altri elementi finora sconosciuti, tra cui il possibile movente del delitto.

Di certo c’è che, con una verità giudiziaria già scritta, per andare a processo e arrivare all’eventuale condanna serviranno elementi più robusti rispetto a quelli che portarono alla condanna di Stasi.

Ipotesi nessun colpevole per l’omicidio di Chiara Poggi

Nei mesi scorsi si è parlato anche di un “omicidio in concorso”, ma gli investigatori pavesi hanno escluso questa possibilità, anche perché Stasi e Sempio non si conoscevano.

O Alberto Stasi o Andrea Sempio dunque, la responsabilità di uno esclude quella dell’altro.

Ma tra gli scenari possibili c’è anche quello che porta al “nessun colpevole“, come ha spiegato l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti: “In ipotesi entrambi potrebbero essere assolti, ma sarebbe antigiuridico e illogico il contrario”.

Non serve infatti l’eventuale condanna di Sempio per avviare la revisione del processo di Stasi; e se per i giudici ci fossero abbastanza elementi, la sua condanna potrebbe essere annullata.

Indipendentemente dall’esito del processo a Sempio, che potrebbe a sua volta venire assolto.